أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6440 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6405 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 5905 جنيهات.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 5870 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5635 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5605 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 483 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4805 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3755 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3735 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3220 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3205 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 45080 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 44840 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 200305 جنيهات.

سجّل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 199240 جنيها.

أسعار الذهب بدون مصنعية في السعودية اليوم الأحد:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 508.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 466.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 445 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 381.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 296.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت إلى نحو 254.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 15818 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3560 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم، الأحد، بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 508.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 470.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 21 وصلت نحو 451.50 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 387 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 299.50 درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 256.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 15816.25 دراهم إماراتية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 4216 درهما إماراتيا.

سعر أوقية الذهب عالميا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4216.35 جنيه.