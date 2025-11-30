قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
وزير الرياضة لـ المفتي: حريصون على التصدي معا للظواهر السلبية التي تواجه الشباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6440 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6405 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 5905 جنيهات.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 5870 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5635 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5605 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 483 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 4805 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3755  جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 3735 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى  3220  جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3205 جنيهات.  

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي 45080  جنيهًا.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 44840  جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 200305 جنيهات.

سجّل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 199240 جنيها.

أسعار الذهب بدون مصنعية في السعودية اليوم الأحد:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 508.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 466.25 ريال سعودي.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 445 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 381.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 296.75  ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت إلى نحو 254.25  ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 15818 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3560 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم، الأحد، بدون مصنعية

 أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 508.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 470.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 21 وصلت نحو 451.50 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 387 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 299.50 درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 256.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 15816.25 دراهم إماراتية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 4216 درهما إماراتيا.

سعر أوقية الذهب عالميا 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4216.35 جنيه.

