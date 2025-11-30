قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم. 

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي: 

سعر جرام الذهب عيار 24  في مصر  اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 6428 جنيها 

أقل سعر بيع: 6448 جنيها 

متوسط السعر 6429 جنيها

 سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025:

أعلى سعر لشراء جرام الذهب عيار 21: 5625 جنيها 

أقل سعر بيع: 5638 جنيها 

متوسط السعر: 5626 جنيها 

سعر جرام الذهب عيار 18  في مصر  اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 4822 جنيها 

أقل سعر بيع: 4838 جنيها 

متوسط السعر: 4828 جنيها 

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر  الأحد 30 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 3749 جنيها 

أقل سعر بيع: 3763 جنيها

متوسط السعر: 3755 جنيها 

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم  الأحد 30 نوفمبر 2025:

أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 45032 جنيها 

أقل سعر بيع: 45680 جنيها 

متوسط السعر: 45356 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري الأحد 30 نوفمبر 2025:

سعر الشراء: 200305 جنيها

سعر البيع : 199240 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب نحو 4216.35 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

