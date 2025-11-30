قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعوة صادقة.. وزير الشباب والرياضة يكشف سر بقائه في الوزارة.. وخطته للسنوات المقبلة
طارق السيد: أحمد عبد الرؤوف الأنسب للمرحلة الحالية في الزمالك.. وصبحي لا يستحق التواجد أساسياً
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بأسيوط
تامر عبد الحميد: سيف الجزيري أثبت أنه مهاجم الزمالك الأول من طينة الكبار
الغندور يكشف مصير رضا شحاتة من البقاء مع كهرباء الإسماعيلية
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة حوش عيسى
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة إسنا وأرمنت والأقصر
تكلفة الكيلو 47 قرش .. تفاصيل تشغيل السيارة بديل التوك توك في الجيزة
يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%
اعرف طرق الوقاية من الأزمة القلبية
نشوب حريق في السيارة .. الأسباب وكيف تتصرف سريعا
عمرو أديب يقود كيوت بديل التوك توك على الهواء
اقتصاد

سعر أقل أعيرة الذهب اليوم 30-11-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر أدني أعيرة الذهب استقرارا مع  أول تعاملات صباحية له اليوم الأحد الموافق 30-11-2025 داخل محلات الصاغة.

سعر أقل أعيرة الذهب

وتضمن سعر أقل أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهو من عيار 14 الأدني فئة في محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب

آخر تحديث لأدني عيار ذهب

وبلغ آخر نحديث سجله سعر عيار 14 الأقل انتشارا نحو 3726 جنيها للبيع و 3750 جنيها للشراء.

استمرار الثبات

استمر ثبات سعر الذهب في محلات الصاغة مع بدء تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 30-11-2025.

استقرار الذهب

وأظهر سعر جرام الذهب استقرارا بمختلف الأعيرة الذهبية مع أول تعاملات اليوم الأحد بعد زيادة سجلها في مطلع تداولات مساء أمس.

اسعار الذهب اليوم الخميس

تحرك الذهب

وتعرض سعر جرام الذهب في مصر لصعود بقيمة 45 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية بعد هبوط استمر لمدة 3 أسابيع سابقة.

تذبذب المعدن الأصفر 

وسجل سعر الذهب على مدار الأسابيع الماضية تراجعا بقيمة 500 جنيه على الأقل كان آخرها 35 جنيها يوم الخميس الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب اليوم في آخر تحديث له؛ نحو 5590 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6388 جنيها للبيع و 6428 جنيها للشراء

الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5590 جنيها للبيع و 5625 جنيها للشراء

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4791 جنيها للبيع و 4821 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل انتشارا نحو 3726 جنيها للبيع و 3750 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.72 ألف جنيه للبيع و 45 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4219 دولارا للبيع و 4220 دولارا للشراء.

أسعار الذهب ترتفع بنحو 1% في آسيا وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

سعر الذهب في البورصة العالمية

شهد متداولو الذهب جلسة متقلبة  بعد أن تسبب عطل فني مبكراً في بورصة شيكاغو التجارية في اضطراب الأسواق، وهو ما أضاف متاعب جديدة بعد أسابيع قليلة من انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

استؤنف تداول العقود الآجلة الأميركية بعد ساعات من التوقف الذي أثر في الأسواق، بما في ذلك عقود الذهب الآجلة والخيارات في بورصة "كوميكس" (Comex)، التي تُستخدم غالباً للتحوط من تقلبات الأسعار في لندن.

 يؤدي توقف التداول المباشر أو التسعير لتلك العقود إلى صعوبة في التعاملات مع اتساع الفارق عن الأسعار الفورية في لندن، المركز العالمي الرئيسي للتداول.

أوقية الذهب

تذبذبت أسعار الذهب الفوري بشكل حاد في وقت سابق من يوم الجمعة، كما شهدت السوق ارتفاعاً مؤقتاً في فروق أسعار العرض والطلب، قبل أن تُعيد بورصة شيكاغو التجارية عملياتها تدريجياً إلى طبيعتها. واستأنفت أيضاً العقود الآجلة للنحاس الأميركي التداول بعد أن تأثرت في وقت سابق بالتوقف نفسه.

جاء هذا العطل بعد أن واجه المتداولون تحدياً آخر مؤخراً تمثل في الإغلاق الحكومي الأميركي، الذي أثر في إصدار البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها المستثمرون لتقييم توقعات أسعار الفائدة الأميركية. 

ومع تأثر عقود "كوميكس"، قال بعض المتداولين إنهم لجأوا إلى الأساليب التقليدية عبر الاتصال بالوسطاء والتجار هاتفياً يوم الجمعة للتحوّط من تعرضهم للمخاطر.

تعليقات الخبراء

حذر خبراء من وجود محفزات عالمية محتملة قد تعيد أسعار الذهب للصعود خلال تعاملات الجمعة، على رأسها توقعات خفض أسعار الفائدة العالمية وتقلبات الأسواق.

وأكد الخبراء أن أي اضطراب في أسواق العملات أو بيانات اقتصادية مفاجئة قد يدفع المستثمرين للعودة إلى الذهب كملاذ آمن.

وأشار التجار المحليون إلى أن متابعة الأوقية والسبائك الصغيرة ستكون حاسمة قبل تحديد أي تحركات سعرية مهمة الجمعة.

وأوضح خبراء السوق أن المستثمرين والمتعاملين يترقبون تحرك الأسعار لتحديد مستوى الشراء أو البيع المناسب، مع بقاء السوق المصري حساسًا لأي تغييرات عالمية.

وتوقعوا أن يكون يوم الجمعة حاسمًا في تحديد اتجاه الذهب قبل عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمالية ارتفاع طفيف إذا استمرت العوامل العالمية المؤثرة.

أقل أعيرة الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر جرام الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أوقية الذهب

