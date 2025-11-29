مواصفات وأسعار سيارات أڤاتار الكهربائية في مصر

أعلن الوكيل ‏الحصري للعلامة الكهربائية أڤاتار العالمية، عن إطلاق أحدث طرازات الشركة في مصر، وهما أڤاتار 11 وأڤاتار 12، خلال حفل مبهر بمنطقة سقارة بالجيزة بجانب هرم زوسر المدرج.

وتتميز سيارات أڤاتار العالمية من قصراوي جروب، بالقوة والشكل المستقبلي، لتبدأ فصلا ‏جديدا في مسيرة التحول نحو السيارات الكهربائية الفاخرة ‏والمتطورة في السوق المصري.‏

وفي البداية تأتي سيارة أڤاتار 11 بمواصفات متقدمة تلبي أعلى معايير الأداء والراحة، فتعتمد على بطارية بسعة 116.8 ‏kWh‏ في نسخ ‏AWD‏ و90.4 ‏kWh‏ في نسخة ‏RWD، مع أقصى قدرة ‏للشحن السريع ‏DC‏ تصل إلى 240 ‏kW، ما يسمح بالشحن من 30% إلى 80% خلال 15 دقيقة في نسخة ‏RWD‏ ‏و25 دقيقة في نسخ ‏AWD‏، كما تدعم السيارة شحن ‏AC‏ بقدرة 11 ‏kW‏ وبروتوكول ‏CCS‏2 الأوروبي، بالإضافة إلى ‏خاصية ‏V2L‏ لتشغيل الأجهزة الكهربائية حتى 3.3 ‏kW‏.‏

‏وتأتي أبعاد السيارة بـ 4880 مم طولا ‏و1970 مم عرضا و 1601 ‏مم ارتفاعا، مع قاعدة عجلات بطول 2975 مم، وتتوفر بعدد مقاعد ‏يصل إلى 5 مقاعد ‏في نسختي ‏Luxury – RWD‏ وPerformance – ‎AWD، و4 مقاعد في نسخة ‏Premium – AWD‏. تبلغ سعة ‏الشنطة ‏الخلفية 395 لترًا، بينما يصل سعة التخزين الأمامي إلى 94 لترًا.

وتتميز السيارة بأنظمة تعليق مستقلة بالكامل (‏Double Wishbone + Multi-Link‏)، بالإضافة إلى أعلى مستوى ‏من أنظمة الأمان المتقدمة ‏ADAS، لتجمع بين الأداء الرياضي والأمان والتقنيات الذكية.‏

وتأتي فئة ‏Luxury – RWD‏ من أڤاتار 11 ‏لتقدم توازنا مثاليا بين الأداء القوي والتجهيزات الفاخرة، مع اعتمادها على نظام الجر ‏الخلفي ومحرك كهربائي بقوة 309 حصان، وقدرة تسارع من صفر إلى 100 كم/س في 6.6 ثانية.

وتتميز هذه الفئة ‏ببطارية سعة 90.4 كيلووات/ساعة تمكنها من تحقيق مدى كبير مع سرعة شحن فائقة من 30% إلى 80% خلال 15 ‏دقيقة فقط.

وتشتمل الفئة على مجموعة واسعة من التجهيزات الداخلية تشمل المقاعد الأمامية المزودة بالتبريد ‏والتدفئة والمساج، والنظام الصوتي من ‏Meridian‏ المكوّن من 25 سماعة، والإضاءة الداخلية الأنيقة، إلى جانب ‏فتحة السقف البانورامية.

أما من حيث التصميم الخارجي، فتأتي السيارة بجنوط قياس 21 بوصة وأبواب مزودة ‏بخاصية الشفط، ما يجعلها خيارا يقدم قيمة استثنائية للعملاء الباحثين عن سيارة كهربائية فاخرة ومتوازنة في ‏الأداء.‏

أما فئة ‏Performance – AWD‏ فهي الخيار الموجه لعشاق القوة والأداء الرياضي، حيث تعتمد على منظومة دفع ‏رباعي بمحركين كهربائيين يولدان قوة تصل إلى 570 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرة على ‏الانطلاق من صفر إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثانية.

وتأتي هذه الفئة ببطارية أكبر بسعة 116.8 كيلووات/ساعة، ونظام ‏تعليق أكثر تطورا، وجنوط رياضية قياس 22 بوصة. وعلى مستوى التجهيزات، تمت إضافة أبواب كهربائية بالكامل، ‏وسبويلر خلفي متحرك، وإضاءة محيطية ديناميكية، وتُعد هذه الفئة من أكثر الإصدارات تكاملاً، حيث تجمع بين ‏الأداء العالي والفخامة المتقدمة.‏

وتأتي فئة ‏Premium – AWD‏ على رأس منظومة أڤاتار 11 باعتبارها الفئة الأفخم والأكثر تميزًا، إذ تعتمد على نفس ‏أداء فئة الـ ‏AWD‏ بقوة 570 حصان، ولكن مع تركيز كامل على تجربة الرفاهية المطلقة داخل المقصورة.

وتتميز هذه ‏الفئة بتكوين داخلي 4 مقاعد ‏VIP‏ مع مسند وسطي فاخر وتجهيزات مخصصة لراحة ركاب الصف الخلفي، تشمل ‏التحكم الكهربائي الكامل في المقاعد المزودة بالتسخين والتبريد والمساج، بالإضافة إلى وحدة شحن لاسلكي إضافية ‏في الخلف وزر الـ ‏Boss‏ للتحكم في مقعد الراكب الأمامي من المقاعد الخلفية، إلى جانب خامات داخلية أعلى من ‏Napa Gray‏ وNapa Red‏ وCotton White‏، وتأتي السيارة بنفس التجهيزات التقنية والأنظمة الذكية المتقدمة المتوفرة في فئة ‏Performance، لتجمع بين أقصى مستويات الفخامة والأداء.‏

أما عن أسعار السيارة أڤاتار 11 ‏داخل السوق المصري:‏

‏- فئة ‏Luxury (RWD)‎‏ بسعر 2,930,000 جنيه مصري

‏- فئة ‏‏Performance (AWD)‎‏ تأتي بسعر 3,230,000 ‏جنيه مصري

‏- فئة ‏‏Premium (AWD)‎‏ بسعر 3,430,000 جنيه ‏مصري

وتأتي سيارة أڤاتار 12 بتجهيزات ومواصفات فائقة تجمع بين الأداء الرياضي، الفخامة، والتقنيات الذكية، وتعتمد ‏السيارة على بطارية بسعة 94.5 كيلو وات ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 240 كيلووات، ما يسمح ‏بالوصول من 30% إلى 80% خلال 20 دقيقة فقط، إلى جانب دعم الشحن المتردد 11 كيلووات وفق بروتوكول ‏الشحن الأوروبي ‏CCS‏2.‏

وتتميز السيارة بخاصية ‏V2L‏ التي توفر طاقة تصل إلى 3.3 كيلووات لتشغيل الأجهزة الكهربائية، فيما يوفر نظام ‏التعليق المستقل ‏Double Wishbone‏ في الأمام وMulti-Link‏ في الخلف ثباتًا استثنائيًا على الطرق.‏

على مستوى الفخامة الداخلية، تأتي أڤاتار 12 بلوحة رقمية عملاقة قياس 35.4 بوصة، وشاشة وسطية 15.6 ‏بوصة، وشاشة تحكم خلفية، إلى جانب نظام صوت ‏Meridian‏ المكوّن من 25 سماعة، وإضاءة محيطية ديناميكية ‏بـ 256 لونًا، ونظام تكييف متطور مع تنقية هواء ‏PM‏2.5، فضلًا عن مقاعد جلد نابا تدعم التسخين والتبريد ‏والمساج في الأمام والخلف.‏

وتعزز السيارة معايير الأمان عبر مجموعة واسعة من أنظمة القيادة المتقدمة، تشمل 8 وسائد هوائية، ورادار ‏ميليمتري (5 وحدات)، و12 حساسا صوتيا، و5 كاميرات محيطية، إضافة إلى مجموعة كاملة من أنظمة التحذير، منع ‏الاصطدام، تثبيت السرعة الذكي، والمساعدة على الركن والمناورة.‏

وتقدم فئة ‏Luxury – RWD‏ من السيارة أڤاتار 12 ‏أداء قويا من خلال محرك كهربائي واحد بقوة 230 كيلووات (309 حصان) وعزم 370 ‏نيوتن.متر ، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.7 ثانية، وتأتي الفئة بجنوط 20 بوصة مع إطارات 265/45 ‏ومكابح مهواة أمامية وخلفية، إضافة إلى عجلة قيادة جلد نابا قابلة للتعديل كهربائيا ومدعمة بخاصية التسخين ‏والذاكرة.‏

وتوفر الفئة مستوى عاليا من الأمان مع مجموعة كاملة من أنظمة الحماية، تشمل ‏ABS‏ وEBD‏ وESC‏ وTCS‏ ونظام ‏كشف النقاط العمياء والتحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى مثبت السرعة الذكي والركن الذكي، وميزة ‏Auto Hold، و5 كاميرات محيطية.‏

ومن الخارج، تتميز الفئة بسقف بانورامي، وأبواب كهربائية بخاصية الشفط، وشنطة كهربائية، ومقابض أبواب ‏مخفية، وزجاج خلفي معتم.

وفي الداخل، تتمتع الفئة بشاشة 35.4 بوصة ممتدة، وشاشة وسطية 15.6 بوصة، ‏وشاحن لاسلكي مزدوج، واتصال 4‏G، ونظام صوت ‏Meridian، ومقاعد جلد نابا كهربائية مع خصائص ‏Zero-‎Gravity‏ والتدفئة والتبريد والمساج، إضافة إلى إضاءة محيطية ديناميكية ومولد عطور ونظام تحديد اتجاه القبلة.‏

وتأتي فئة ‏GT – AWD‏ من السيارة أڤاتار 12 ‏بوصفها النسخة الأعلى أداء وتجهيزا، حيث تعتمد على نظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين ‏بقوة إجمالية تبلغ 425 كيلووات (570 حصان) وعزم دوران يصل إلى 650 نيوتن.متر ، ما يسمح بالتسارع من 0 إلى ‏‏100 كم/س خلال 3.9 ثانية فقط.‏

وتتميز هذه الفئة بنظام تعليق هوائي متطور ونظام ‏CDC‏ للتحكم المستمر في التخميد، إلى جانب جنوط رياضية 21 ‏بوصة وإطارات 265/40، وحزمة رياضية خارجية تمنح السيارة حضورا أكثر قوة، كما توفر الفئة خيار التحكم الذكي ‏في تعتيم السقف البانورامي الأمامي والخلفي.‏

وتعزز فئة ‏GT‏ تقنيات القيادة الذاتية عبر مجموعة كاملة من أنظمة ‏ADAS، مع دعم الملاحة الذكية، والركن الذاتي ‏المتطور، والركن عن بعد، والمساعدة في تغيير المسار، والتحذير من حركة المرور الأمامية والخلفية، والفرملة ‏الطارئة الأمامية والخلفية، إلى جانب كاميرات محيطية 360° ورادارات متعددة الاتجاهات.‏

وتقدم الفئة أعلى مستويات الرفاهية الداخلية من خلال المقاعد المزودة بجميع وظائف التدليك والتسخين والتبريد ‏في الأمام والخلف، وشاشة تحكم خلفية، ونظام الصوت الفاخر، والإضاءة الديناميكية، إلى جانب تجهيزات إضافية ‏مثل الأبواب الكهربائية بالكامل (فتح وغلق)، والمرايا الجانبية المعتمدة على تقنية الكاميرات، مما يعزز الرؤية ويضيف ‏لمسة مستقبلية.‏

أما عن أسعار السيارة أڤاتار 12 ‏داخل السوق المصري:‏

‏- فئة ‏‏Luxury (RWD)‎‏ بسعر يبدأ من 2,990,000 جنيه مصري

‏- فئة ‏‏GT (AWD)‎‏ بسعر يبدأ من 3,480,000 جنيه مصري

وفي هذا السياق، صرح محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة قصراوي جروب: "يأتي إطلاق أڤاتار في السوق المصري ‏تتويجا لقصة نجاح ممتدة حققتها قصراوي جروب خلال السنوات الماضية؛ رسخت خلالها مكانتها كواحدة من ‏أكثر المجموعات تطورًا ومواكبة لاحتياجات العميل المصري، عبر تقديم طرازات عالمية، وخدمات ما بعد البيع ‏ترتكز على الجودة والاحترافية." ‏

من جانبه قال يونج جون، نائب رئيس شركة أڤاتار العالمية: "نفخر بالشراكة الإستراتيجية مع مجموعة ‏قصراوي، ونتطلع لتعزيز وجودنا في السوق المصري من خلال شريك موثوق يمتلك الرؤية والخبرة والإمكانيات اللازمة ‏لدفع العلامة نحو آفاق جديدة من النجاح، وتقديم تجربة قيادة راقية وسلسة، تجمع بين اللمسة الإنسانية ‏والتكنولوجيا الذكية للباحثين عن الفخامة والأداء وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في السيارات ‏الكهربائية."‏

ومن جانبها أضافت سارة القصراوي، مدير قطاع التسويق بقصراوي جروب: "تواصل قصراوي اليوم تعزيز حضورها ‏في قطاع السيارات الكهربائية من خلال تقديم واحدة من أكثر العلامات تقدمًا على مستوى العالم، في خطوة تعكس ‏قدرتها الدائمة على مواكبة التطور وحرصها على تقديم "الأحدث دائمًا" لعملائها في مصر. وخاصة مع سيارات أڤاتار ‏التي تقدم تجربة قيادة فاخرة فائقة الجودة، وتعد خياراً منافساً للسيارات الكهربائية الأوروبية الشهيرة، بفضل ‏معاييرها المتقدّمة في الأداء والتصميم، وتجربة القيادة الذكية."‏