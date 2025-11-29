الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

تتحرك شركات السيارات الصينية بخطوات سريعة لاقتحام الأسواق العالمية بسيارات كهربايية وهجينة قابلة للشحن بأسعار شديدة الانخفاض، في خطوة قد تعيد تشكيل مشهد المنافسة عالميًا.

وكشفت عدد من الشركات الصينية خلال فعاليات معرض قوانغتشو للسيارات، عن طرازات جديدة يبدأ سعرها من 14000 دولار فقط، ما يجعلها أرخص بفارق كبير عن الموديلات المطروحة حاليًا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

حرب أسعار تقودها BYD وNio

وبرزت شركات مثل BYD وNio وغيرهما في واجهة المشهد، بعد خفض أسعار سياراتها الكهربائية بشكل كبير داخل الصين، ثم البدء في طرح نسخ منخفضة التكلفة للأسواق الخارجية.

ويهدف هذا التوجه إلى توسيع الحصة السوقية عالميًا، خصوصًا مع استعداد الشركات لمنافسة علامات تقليدية كبرى في أسواق آسيا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، وأمريكا الجنوبية.

قلق عالمي من المنافسة المفرطة

رغم أن الأسعار المنخفضة تبدو جذابة للمستهلكين، إلا أنها تخلق مخاوف لدى المحللين من أن تؤدي المنافسة الشرسة بين الشركات الصينية نفسها إلى تآكل الأرباح وانهيار هوامش الربح.

وبالفعل، سجلت BYD وGreat Wall Motor انخفاضًا في الأرباح بنسبة وصلت إلى 30 بالمئة نتيجة موجة التخفيضات الواسعة.

بداية مرحلة جديدة في سوق السيارات الكهربائية

وتؤكد هذه التحركات أن الصين تتجه لقيادة الجيل التالي من السيارات الكهربائية الاقتصادية عالميًا. فمع تزايد اعتماد المستهلكين على السيارات الموفرة في الطاقة والمنخفضة التكلفة، يبدو أن الشركات الصينية تستعد لاجتياح السوق العالمية بقوة غير مسبوقة، ما سيضع ضغوطًا هائلة على شركات الغرب واليابان وكوريا للحاق بهذا الإيقاع السريع من الابتكار والسعر.