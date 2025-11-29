قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت .. بكام عيار 21 ؟
خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يعيد صياغة الشراكة بين دول ضفتي البحر
مدبولي: مشروعات إحياء المناطق التاريخية تتنوع بين تراثية وسكنية وتجارية
أبو العينين: انطلاق أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يوم تاريخي
النائب العام: لابد من بيئة عمل آمنة للأطباء والحفاظ على حقوق المرضي
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط يعكس طموحا واضحا للتحولين الأخضر والرقمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
السيارات الصينية
عزة عاطف

تتحرك شركات السيارات الصينية بخطوات سريعة لاقتحام الأسواق العالمية بسيارات كهربايية وهجينة قابلة للشحن بأسعار شديدة الانخفاض، في خطوة قد تعيد تشكيل مشهد المنافسة عالميًا. 

وكشفت عدد من الشركات الصينية خلال فعاليات معرض قوانغتشو للسيارات، عن طرازات جديدة يبدأ سعرها من 14000 دولار فقط، ما يجعلها أرخص بفارق كبير عن الموديلات المطروحة حاليًا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

حرب أسعار تقودها BYD وNio

وبرزت شركات مثل BYD وNio وغيرهما في واجهة المشهد، بعد خفض أسعار سياراتها الكهربائية بشكل كبير داخل الصين، ثم البدء في طرح نسخ منخفضة التكلفة للأسواق الخارجية. 

ويهدف هذا التوجه إلى توسيع الحصة السوقية عالميًا، خصوصًا مع استعداد الشركات لمنافسة علامات تقليدية كبرى في أسواق آسيا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، وأمريكا الجنوبية.

قلق عالمي من المنافسة المفرطة

رغم أن الأسعار المنخفضة تبدو جذابة للمستهلكين، إلا أنها تخلق مخاوف لدى المحللين من أن تؤدي المنافسة الشرسة بين الشركات الصينية نفسها إلى تآكل الأرباح وانهيار هوامش الربح. 

وبالفعل، سجلت BYD وGreat Wall Motor انخفاضًا في الأرباح بنسبة وصلت إلى 30 بالمئة نتيجة موجة التخفيضات الواسعة.

بداية مرحلة جديدة في سوق السيارات الكهربائية

وتؤكد هذه التحركات أن الصين تتجه لقيادة الجيل التالي من السيارات الكهربائية الاقتصادية عالميًا. فمع تزايد اعتماد المستهلكين على السيارات الموفرة في الطاقة والمنخفضة التكلفة، يبدو أن الشركات الصينية تستعد لاجتياح السوق العالمية بقوة غير مسبوقة، ما سيضع ضغوطًا هائلة على شركات الغرب واليابان وكوريا للحاق بهذا الإيقاع السريع من الابتكار والسعر.

سيارات كهربايية صينية سيارات رخيصة كهربايية سوق السيارات 2025 byd اسعار السيارات سيارات هجينة صينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

الغندور

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

سعر الدولار

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

ترشيحاتنا

هبة الزايد

وفاة هبة الزايد في عز شبابها.. أسباب الموت أثناء النوم| 10 مشاكل غير متوقعة

الملاريا

ما هى الملاريا .. وأهم أعراض الإصابة بها

طريقة عمل سندوتش فاهيتا

طريقة عمل سندوتش فاهيتا.. بأسهل الخطوات

بالصور

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
كوبرا
كوبرا

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد