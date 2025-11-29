ميزة جديدة تنقذ البطارية.. طريقة تفعيل وضع توفير الطاقة في خرائط جوجل

بدأت شركة جوجل، في طرح ميزة جديدة لتطبيق الخرائط على هواتف Pixel 10 تحمل اسم وضع توفير الطاقة، وهو وضع مبسط منخفض الاستهلاك يتيح للمستخدمين الحصول على إرشادات الملاحة خطوة بخطوة مع تقليل استهلاك البطارية أثناء الرحلات الطويلة.

وبحسب ما ذكره موقع “business-standard”، ظهرت الميزة لأول مرة بعد التحديث الأخير المعروف بـ Feature Drop، وأصبحت متاحة الآن على هواتف جوجل Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold، وهي مفعلة بشكل افتراضي.



عند استخدام تطبيق الملاحة أثناء القيادة، يؤدي الضغط على زر التشغيل إلى تحويل واجهة الخرائط إلى عرض مبسط بالأبيض والأسود يركز على المعلومات الأساسية فقط مثل المنعطف التالي والخريطة المصغرة.

وتقول جوجل إن هذا الوضع يمكن أن يضيف ما يصل إلى أربع ساعات إضافية لعمر البطارية، وذلك بحسب ظروف القيادة وإعدادات الشاشة.



يستبدل الوضع الجديد واجهة الخرائط الكاملة بواجهة مختصرة، حيث يظل شريط الحالة مرئيا مع تعليمات المنعطفات في الأعلى، بينما تظهر معلومات المسار في الأسفل.

في المقابل، تختفي أزرار المساعد الذكي Gemini، والأزرار العائمة، ومؤشر السرعة، وكذلك القوائم الجانبية، الميزة تعمل حصرا مع الملاحة الخاصة بالقيادة ولا تدعم المشي أو ركوب الدراجات، كما أنها متاحة فقط في الوضع العمودي.

طريقة استخدام وضع توفير الطاقة في خرائط جوجل

الميزة مفعلة بشكل افتراضي، لكن يمكن لمستخدمي Pixel 10 تشغيلها أو إيقافها يدويا عبر الإعدادات التالية:

- لتفعيل أو إيقاف وضع توفير الطاقة:

1. افتح تطبيق خرائط جوجل.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي.

3. اختر الإعدادات > التنقل Navigation.

4. ضمن خيارات القيادة Driving options فعل أو عطل وضع توفير الطاقة.

- لاستخدام الوضع أثناء القيادة:

1. أدخل وجهتك في خرائط جوجل.

2. اختر القيادة Driving.

3. ابدأ الملاحة.

4. اضغط على زر التشغيل للتبديل إلى الوضع منخفض الطاقة.

5. اضغط مرة أخرى أو المس الشاشة للعودة إلى الواجهة الكاملة.