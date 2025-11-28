Gemini يصل إلى ساعات Wear OS.. مساعد جوجل الذكي على معصمك يتجاوز حدود الهاتف

لم يعد مساعد Gemini من جوجل مقتصرا على الهواتف الذكية، فهو أصبح الآن على معصمك، ليغير طريقة التفاعل مع ساعاتك الذكية بشكل جذري.

ومنذ إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، بدأ Gemini يحل تدريجيا محل Google Assistant على الساعات التي تعمل بنظام Wear OS 4 وما فوق.

سواء كنت تمتلك Pixel Watch 4، أو Galaxy Watch 8، أو OnePlus Watch 3، فإن Gemini سيحول ساعتك الذكية إلى أداة أكثر ذكاء، ودردشة، ووعيا بالسياق.

Gemini على Wear OS

1. أذكى من الأوامر الصوتية التقليدية: Gemini ليس مجرد تغيير اسم، فقد أعادت جوجل بناء تجربة المساعد لتكون أكثر ذكاء واستجابة وفائدة في مختلف السيناريوهات اليومية.

فبدلا من الأوامر البسيطة مثل “اضبط المؤقت” أو “اتصل بأمي”، يمكنك الآن طلب Gemini لتلخيص بريدك الإلكتروني الأخير من إيميلي، إنشاء قائمة تشغيل للجري، أو تذكرك بمكان ركن سيارتك.

يعتمد Gemini على نفس نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية المستخدمة على الهواتف والأجهزة اللوحية، مما يتيح تفاعلات أكثر طبيعية، فهو يفهم الأسئلة التكميلية، يفسر نواياك بدقة أكبر، ويقدم نتائج سياقية بالاستفادة من خدمات جوجل مثل Gmail وCalendar، ليصبح أشبه برفيق ذكي خفيف الوزن على معصمك يفهم أكثر من مجرد الأوامر.

Gemini على Wear OS

2. إنجاز المهام بخطوات أقل: يسهل Gemini على الساعة الذكية أداء المهام التي عادة ما تتطلب التنقل بين التطبيقات، أثناء الجري، يمكنك إملاء رسالة لمديرك دون التوقف، يمكنك جدولة تذكير لمباريات طفلك القادمة أو طلب الاتجاهات لطبيب الأسنان، كل ذلك عبر الصوت فقط.

يدعم Gemini أوامر “Hey Google”، والنقر على أيقونات التطبيقات، أو الضغط المطول على الزر الجانبي، بعض الساعات تدعم ميزة “Raise to Talk” لتفعيل Gemini عند رفع المعصم.

3. التكامل العميق مع خدمات جوجل: أكبر قوة لـ Gemini تكمن في قدرته على الوصول إلى بيانات حسابك على جوجل. يمكنه قراءة رسائل البريد الأخيرة، البحث عن مواقع مذكورة في الرسائل، التحقق من الجدول لتجنب التعارضات، أو إعداد ردود سريعة دون الحاجة لفتح الهاتف.

ومع الترقية إلى Wear OS 6، ترتفع قدرة Gemini بشكل أكبر بفضل App Functions API، مما يسمح للمساعد بالتحكم أو استخراج البيانات من تطبيقات الساعات الخاصة بالعلامات التجارية.

على سبيل المثال، على ساعات سامسونج، يمكن أن يتكامل بشكل أفضل مع Samsung Health أو التقويم، وعلى Pixel مع المسجل أو الطقس، ليصبح المساعد أكثر تخصيصا ووعيا بالعلامة التجارية.

4. ميزات صغيرة لكنها عملية: بعيدا عن الردود الذكية وتكامل التطبيقات، يقدم Gemini وظائف صغيرة مفيدة، مثل تذكرك برقم خزانة الملابس، طلبك المفضل من القهوة، أو مكان نظارتك الشمسية.

يمكن أن تكون التذكيرات مرتبطة بالموقع، فعند مغادرة العمل، يمكن أن ينبهك لشراء البقالة. وإذا طلبت تتبع معدل ضربات القلب أو ملخص التمرين، يمكن لـ Gemini تشغيل التطبيق المدعوم إذا كانت لديه الأذونات اللازمة.

كما يتكامل مع أجهزة Google Home، مما يتيح لك إرسال الرسائل، ضبط الإضاءة، أو التحقق من قفل الباب، كل ذلك من معصمك وحتى مع انشغال يديك.