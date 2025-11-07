قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب الآن
250 ألف فرصة عمل و15% من الأرباح.. أخبار سارة من الحكومة عن مشروع علم الروم
غدا.. المصريون بالخارج يصوتون بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
مساعد وزير الخارجية لـ"أ ش أ": تصالح المعتمر المصري ومسئول الشرطة السعودي في واقعة فيديو الحرم المكي
القهوة وضغط الدم.. متى تصبح خطرًا على صحتك؟
قائد القوات البحرية: موجودون في البحر وعلى جميع الحدود طوال اليوم
أسعار البنزين والسولار الخميس 6 نوفمبر 2025 .. ثبات جديد في محطات الوقود
فيفا يوقف قيد الزمالك مجددًا رغم التأهل لنهائي السوبر
قائد القوات البحرية: نصنع الآن فرقاطة طراز ميكو 200 .. فيديو
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
بإمكانات Gemini .. جوجل تضيف ميزات ثورية لتطبيق الخرائط Maps

شيماء عبد المنعم

في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة المستخدم في تطبيق Google Maps، أضافت شركة جوجل العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي. 

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، قامت جوجل بتحديث التطبيق باستخدام تقنية Gemini، التي تتيح للمستخدمين التفاعل مع روبوت الذكاء الاصطناعي أثناء القيادة، مما يسهم في تحسين التنقل وإجراء مهام متعددة.

المزايا الجديدة لتقنية Gemini في خرائط جوجل

أثناء القيادة، يمكن للمستخدمين الآن طرح أسئلة على Gemini حول الأماكن المثيرة للاهتمام على مسارهم، والحصول على نتائج تتعلق بمواضيع أخرى مثل الرياضة أو الأخبار، وحتى تنفيذ مهام مثل إضافة فعاليات إلى تقويمهم.

يمكن للمستخدمين أيضا طرح سلسلة من الأسئلة ضمن محادثة واحدة، مثل: "هل هناك مطعم اقتصادي مع خيارات نباتية على طريقي، شيء ضمن بضعة أميال؟ … كيف هو وضع مواقف السيارات هناك؟".

الإبلاغ عن الحوادث والتنبيهات في الوقت الفعلي

من خلال Gemini، يمكن للسائقين أيضا الإبلاغ عن الحوادث المرورية، وسيقوم خرائط جوجل بإشعار المستخدمين بشكل استباقي بأي تعطيلات قد تحدث على الطريق أمامهم.

كما أضافت جوجل ميزة جديدة في الخرائط تجمع بين Gemini وبيانات Street View لتحسين إرشادات التنقل. 

فبدلا من إخبار المستخدمين "الانعطاف إلى اليمين بعد 500 قدم"، ستذكر جوجل مابس الآن معلما قريبا، مثل محطات الوقود أو المطاعم أو المباني الشهيرة، وتعرضه قبل إجراء المنعطف.

وأكدت جوجل أن Gemini يستخدم البيانات من Street View لمقارنة المعلومات حول 250 مليون مكان لتحديد المعالم المهمة والمرئية التي يمكن استخدامها للإرشاد في التنقل.

التكامل مع Google Lens للإجابة على أسئلة حول الأماكن

أصبح تطبيق جوجل مابس أيضا قادرا على الإجابة عن أسئلة المستخدمين حول محيطهم بفضل تكامل Gemini مع Google Lens، حيث يمكن للمستخدمين توجيه كاميرا هواتفهم نحو الأماكن التي تهمهم، مثل المطاعم أو المعالم السياحية، وطرح أسئلة مثل "ما هذا المكان ولماذا هو مشهور؟".

من المتوقع أن يتم طرح الميزات الجديدة التي تعمل بتقنية Gemini على أجهزة iOS و أندرويد خلال الأسابيع القادمة، مع دعم قريب لنظام Android Auto. 

كما ستبدأ تنبيهات الحركة المرورية بالظهور أولا في الولايات المتحدة للمستخدمين على أندرويد، بينما ستكون ميزة التنقل باستخدام المعالم متوفرة حاليا فقط في الولايات المتحدة على كلا النظامين. 

وستصبح ميزة Lens مع Gemini متاحة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

