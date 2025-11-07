بإمكانات Gemini .. جوجل تضيف ميزات ثورية لتطبيق الخرائط Maps

في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة المستخدم في تطبيق Google Maps، أضافت شركة جوجل العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، قامت جوجل بتحديث التطبيق باستخدام تقنية Gemini، التي تتيح للمستخدمين التفاعل مع روبوت الذكاء الاصطناعي أثناء القيادة، مما يسهم في تحسين التنقل وإجراء مهام متعددة.

المزايا الجديدة لتقنية Gemini في خرائط جوجل

أثناء القيادة، يمكن للمستخدمين الآن طرح أسئلة على Gemini حول الأماكن المثيرة للاهتمام على مسارهم، والحصول على نتائج تتعلق بمواضيع أخرى مثل الرياضة أو الأخبار، وحتى تنفيذ مهام مثل إضافة فعاليات إلى تقويمهم.

يمكن للمستخدمين أيضا طرح سلسلة من الأسئلة ضمن محادثة واحدة، مثل: "هل هناك مطعم اقتصادي مع خيارات نباتية على طريقي، شيء ضمن بضعة أميال؟ … كيف هو وضع مواقف السيارات هناك؟".

المزايا الجديدة لتقنية Gemini في خرائط جوجل

الإبلاغ عن الحوادث والتنبيهات في الوقت الفعلي

من خلال Gemini، يمكن للسائقين أيضا الإبلاغ عن الحوادث المرورية، وسيقوم خرائط جوجل بإشعار المستخدمين بشكل استباقي بأي تعطيلات قد تحدث على الطريق أمامهم.

كما أضافت جوجل ميزة جديدة في الخرائط تجمع بين Gemini وبيانات Street View لتحسين إرشادات التنقل.

فبدلا من إخبار المستخدمين "الانعطاف إلى اليمين بعد 500 قدم"، ستذكر جوجل مابس الآن معلما قريبا، مثل محطات الوقود أو المطاعم أو المباني الشهيرة، وتعرضه قبل إجراء المنعطف.

وأكدت جوجل أن Gemini يستخدم البيانات من Street View لمقارنة المعلومات حول 250 مليون مكان لتحديد المعالم المهمة والمرئية التي يمكن استخدامها للإرشاد في التنقل.

التكامل مع Google Lens للإجابة على أسئلة حول الأماكن

أصبح تطبيق جوجل مابس أيضا قادرا على الإجابة عن أسئلة المستخدمين حول محيطهم بفضل تكامل Gemini مع Google Lens، حيث يمكن للمستخدمين توجيه كاميرا هواتفهم نحو الأماكن التي تهمهم، مثل المطاعم أو المعالم السياحية، وطرح أسئلة مثل "ما هذا المكان ولماذا هو مشهور؟".

من المتوقع أن يتم طرح الميزات الجديدة التي تعمل بتقنية Gemini على أجهزة iOS و أندرويد خلال الأسابيع القادمة، مع دعم قريب لنظام Android Auto.

كما ستبدأ تنبيهات الحركة المرورية بالظهور أولا في الولايات المتحدة للمستخدمين على أندرويد، بينما ستكون ميزة التنقل باستخدام المعالم متوفرة حاليا فقط في الولايات المتحدة على كلا النظامين.

وستصبح ميزة Lens مع Gemini متاحة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.