قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
نادر الببلاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث مزدوج من جوجل لأجهزة Pixel.. ما الجديد؟

Pixel 7
Pixel 7
شيماء عبد المنعم

أصدرت شركة جوجل، تحديثاتها الجديدة لهذا الشهر لأجهزة Pixel 7 وما بعدها، مع استثناء واضح لسلسلة Pixel 6، في تحديث ثان تم إطلاقه مؤخرا، غيب Pixel 6 Pro عن التحديثات التي حصلت عليها الأجهزة الأحدث، وهو ما يثير تساؤلات بشأن سبب هذا التفاوت في التعامل مع الأجهزة القديمة مقارنة بالجديدة.

جوجل تتجاهل أجهزة Pixel 6 مرة أخرى

طرحت جوجل هذا الأسبوع تحديثا ثانيا لأجهزة Pixel 7 و Pixel 8، مع استبعاد جديد لجهاز Pixel 6 Pro، ورغم أن جوجل لم تعلن عن تفاصيل التحديث رسميا، كشف Verizon عن التحديث وأشار إلى أنه "يوفر تحسينات في الأداء". 

ومع أن مالكي Pixel 6 Pro ما يزالون ينتظرون التحديثات التي قد تحسن من أداء أجهزتهم، إلا أن سلسلة Pixel 6 مرة أخرى خارج دائرة الاهتمام في هذا التحديث الجديد.

وكانت جوجل قد أطلقت في وقت سابق تحديث الأمان لشهر أكتوبر لأجهزة Pixel 7 وPixel 8، بينما لم يشمل Pixel 6، التحديث الأخير الذي بلغ حجمه 30 ميجابايت يبدو صغيرا وغير رسمي من جوجل، مما يثير التساؤلات حول سبب هذا التفاوت في التحديثات بين الإصدارات المختلفة.

وفي الوقت ذاته، أصدرت جوجل تحديثا آخر يتضمن Android 16 QPR2 Beta 3.2، والذي يشمل Pixel 6، ويدعم تحسين الاستقرار للأجهزة القديمة، ولكن مع استمرار غياب التحديثات الرسمية الأخرى، لا يزال مالكو Pixel 6 يتساءلون عن سبب الإقصاء المتكرر لأجهزتهم عن التحسينات التي حظيت بها الأجهزة الأحدث.

يتوقع الكثيرون أن يكون الفرق في المعالج بين Pixel 6 ومعالجات Tensor الحديثة سببا في عدم قدرة جوجل على دفع التحديثات لجميع الأجهزة بالتوازي، وهو ما يجعل Pixel 6 و Pixel 6 Pro يظلان في الظل مقارنة بالأجهزة الأحدث.

وفيما تواصل جوجل التحديثات الأخرى لأجهزتها الحديثة، يظل مالكو Pixel 6 يترقبون تحسن الأداء وتطوير الأجهزة التي كانوا أول من تبنى رؤيتها.

جدير بالذكر أن جوجل أطلقت تحديث الأمان لشهر أكتوبر لجميع أجهزة Pixel 7، Pixel 7 Pro، Pixel 7a، Pixel Tablet، Pixel Fold، Pixel 8، Pixel 8 Pro، Pixel 8a، Pixel 9، Pixel 9 Pro، Pixel 9 Pro XL، Pixel 9 Pro Fold، Pixel 9a، Pixel 10، Pixel 10 Pro، و Pixel 10 Pro XL. 

يمكن تثبيت التحديث من خلال التوجه إلى الإعدادات > النظام > تحديث البرمجيات، حيث سيظهر التحديث الذي لا يتجاوز حجمه 30 ميجابايت، ومع أن جوجل لم تنشر تفاصيل رسمية حول التحديث، فإن توقيته يظل غريبا، حيث يصدر في آخر يوم من أكتوبر، وقبل التحديث الشهري لشهر نوفمبر.

جوجل Pixel 6 تحديثات جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة: تفعيل التعاون مع كوت ديفوار في مجالات الفنون والتراث

الشاب المصري مينا فهيم

يا ملك السلام أعطنا سلامك.. الشماس مينا فهيم صاحب اللحن القبطي بالمتحف الكبير يتحدث لـ صدى البلد

صورة أرشيفية

طوال الأسبوع بجميع المحافظات.. قصور الثقافة تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير.. وإطلاق قوافل ثقافية بمطروح

بالصور

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد