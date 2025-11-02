تحديث مزدوج من جوجل لأجهزة Pixel.. ما الجديد؟

أصدرت شركة جوجل، تحديثاتها الجديدة لهذا الشهر لأجهزة Pixel 7 وما بعدها، مع استثناء واضح لسلسلة Pixel 6، في تحديث ثان تم إطلاقه مؤخرا، غيب Pixel 6 Pro عن التحديثات التي حصلت عليها الأجهزة الأحدث، وهو ما يثير تساؤلات بشأن سبب هذا التفاوت في التعامل مع الأجهزة القديمة مقارنة بالجديدة.

جوجل تتجاهل أجهزة Pixel 6 مرة أخرى

طرحت جوجل هذا الأسبوع تحديثا ثانيا لأجهزة Pixel 7 و Pixel 8، مع استبعاد جديد لجهاز Pixel 6 Pro، ورغم أن جوجل لم تعلن عن تفاصيل التحديث رسميا، كشف Verizon عن التحديث وأشار إلى أنه "يوفر تحسينات في الأداء".

ومع أن مالكي Pixel 6 Pro ما يزالون ينتظرون التحديثات التي قد تحسن من أداء أجهزتهم، إلا أن سلسلة Pixel 6 مرة أخرى خارج دائرة الاهتمام في هذا التحديث الجديد.

وكانت جوجل قد أطلقت في وقت سابق تحديث الأمان لشهر أكتوبر لأجهزة Pixel 7 وPixel 8، بينما لم يشمل Pixel 6، التحديث الأخير الذي بلغ حجمه 30 ميجابايت يبدو صغيرا وغير رسمي من جوجل، مما يثير التساؤلات حول سبب هذا التفاوت في التحديثات بين الإصدارات المختلفة.

وفي الوقت ذاته، أصدرت جوجل تحديثا آخر يتضمن Android 16 QPR2 Beta 3.2، والذي يشمل Pixel 6، ويدعم تحسين الاستقرار للأجهزة القديمة، ولكن مع استمرار غياب التحديثات الرسمية الأخرى، لا يزال مالكو Pixel 6 يتساءلون عن سبب الإقصاء المتكرر لأجهزتهم عن التحسينات التي حظيت بها الأجهزة الأحدث.

يتوقع الكثيرون أن يكون الفرق في المعالج بين Pixel 6 ومعالجات Tensor الحديثة سببا في عدم قدرة جوجل على دفع التحديثات لجميع الأجهزة بالتوازي، وهو ما يجعل Pixel 6 و Pixel 6 Pro يظلان في الظل مقارنة بالأجهزة الأحدث.

وفيما تواصل جوجل التحديثات الأخرى لأجهزتها الحديثة، يظل مالكو Pixel 6 يترقبون تحسن الأداء وتطوير الأجهزة التي كانوا أول من تبنى رؤيتها.

جدير بالذكر أن جوجل أطلقت تحديث الأمان لشهر أكتوبر لجميع أجهزة Pixel 7، Pixel 7 Pro، Pixel 7a، Pixel Tablet، Pixel Fold، Pixel 8، Pixel 8 Pro، Pixel 8a، Pixel 9، Pixel 9 Pro، Pixel 9 Pro XL، Pixel 9 Pro Fold، Pixel 9a، Pixel 10، Pixel 10 Pro، و Pixel 10 Pro XL.

يمكن تثبيت التحديث من خلال التوجه إلى الإعدادات > النظام > تحديث البرمجيات، حيث سيظهر التحديث الذي لا يتجاوز حجمه 30 ميجابايت، ومع أن جوجل لم تنشر تفاصيل رسمية حول التحديث، فإن توقيته يظل غريبا، حيث يصدر في آخر يوم من أكتوبر، وقبل التحديث الشهري لشهر نوفمبر.