قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني لتجاوز المرحلة الراهنة
رئيس الوزراء: التفاوض مع شركات عالمية لتحلية مياه البحر وإنشاء مصنع بمصر
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
الداخلية تكشف حقيقة إثارة عدد من الأجانب للفوضى بأحد شوارع الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حين تمرد الزمن.. لماذا رفض عام 1972 أن ينتهي في موعده؟

أطول عام
أطول عام
أمينة الدسوقي

لم يكن عام 1972 مجرد محطة عابرة في سجل التاريخ، بل عاما استثنائيا تحدي القواعد الزمنية، ليحمل لقب أطول عام في العصر الحديث من حيث عدد الثواني، بعدما بلغ طوله 31,622,402 ثانية، متجاوزاً الأعوام الكبيسة التقليدية بثانيتين كاملتين، في واقعة لم تتكرر حتى اليوم.

عام ثقيل بالأحداث والتحولات الكبرى

سياسيا وثقافيا، جاء عام 1972 مثقلا بالمنعطفات الحاسمة ففيه شهد العالم العرض الأول لفيلم العراب الذي أصبح لاحقا أيقونة سينمائية خالدة.

كما دون العام صفحة أخيرة في تاريخ استكشاف القمر، حين أصبح رائد الفضاء الأميركي يوجين سيرنان آخر إنسان تطأ قدماه سطح القمر في القرن العشرين، خلال مهمة "أبولو 17" في ديسمبر من ذلك العام.

السبب الحقيقي ثواني غيرت التاريخ

ورغم زخم الأحداث، فإن سر إطالة عام 1972 لا يكمن في السياسة أو الثقافة، بل في تفاصيل زمنية دقيقة فقد كان العام كبيساً بطبيعته، ما أضاف إليه يوماً كاملاً، إلا أن ما جعله فريداً هو إضافة ثانيتين كبيستين، الأولى في 30 يونيو، والثانية في 31 ديسمبر، وهو أمر نادر الحدوث.

وبذلك، تجاوز طول العام الكبيس المعتاد البالغ 31,622,400 ثانية، ليصبح أطول بثانيتين إضافيتين، مقارنة بالعام العادي ذي الـ365 يوماً، الذي يبلغ طوله 31,536,000 ثانية.

ما هي الثانية الكبيسة ولماذا تُضاف؟

تُستخدم الثواني الكبيسة للحفاظ على التزامن بين الوقت العالمي المنسق (UTC) ودوران الأرض فبينما تعتمد الساعات الذرية الحديثة على اهتزازات ذرات السيزيوم بدقة مذهلة لا تنحرف إلا ثانية واحدة خلال ملايين السنين، فإن دوران الأرض غير منتظم، إذ يتباطأ أو يتسارع بشكل طفيف.

هذا الاختلاف يخلق فجوة زمنية تتطلب تصحيحاً دورياً، عبر إضافة ثانية واحدة إلى التوقيت العالمي.

ثوانى حاسمة لأنظمة الملاحة والاتصالات

ورغم ضآلة هذه الفروق، إلا أنها تكتسب أهمية بالغة في مجالات دقيقة مثل أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GPS)، وشبكات الاتصالات العالمية، والمعاملات المالية، إضافة إلى الأبحاث العلمية التي تعتمد على توقيت فائق الدقة.

1972العام الوحيد بثانيتين كبيستين

كانت أول ثانية كبيسة قد أُضيفت رسمياً في يونيو 1972، بموجب اتفاق دولي شارك فيه المكتب الوطني الأميركي للمعايير في ولاية كولورادو، قبل أن تُضاف ثانية أخرى في نهاية العام لتعويض الانجراف الزمني المتراكم، ليصبح 1972 العام الوحيد الذي شهد إضافتين منفصلتين في عام واحد.

ومنذ ذلك الحين، أُضيف أقل من 30 ثانية كبيسة إلى التوقيت العالمي.

هل نشهد مستقبلاً ثانية كبيسة سلبية؟

تشير دراسات حديثة إلى أن تسارع دوران الأرض خلال السنوات الأخيرة قد يقود مستقبلاً إلى سيناريو غير مسبوق، يتمثل في حذف ثانية واحدة بدلاً من إضافتها، فيما يُعرف بـ"الثانية الكبيسة السلبية".

هل 1972 هو الأطول فعلاً؟

ورغم احتفاظ 1972 بلقب أطول عام في التاريخ الحديث، فإن المؤرخين يشيرون إلى منافس قديم على هذا اللقب، هو عام 46 قبل الميلاد، المعروف بـ"عام الارتباك"، حين أضاف يوليوس قيصر 445 يوماً لإعادة ضبط التقويم الروماني مع السنة الشمسية.

أطول عام في العصر الحديث مهمة أبولو 17 تاريخ استكشاف القمر الوقت العالمي المنسق UTC الأقمار الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل وفد المنصة اليابانية للبرمجة لتعزيز سبل التعاون في المجالات التعليمية والتكنولوجية

المعاهد الأزهرية تناقش مع المنصة اليابانية للبرمجة التعاون بمجالات التعليم والتكنولوجيا

الحصيبلى التى خلفتها النتخفضات الجوية فى غزة

مرصد الأزهر: وفاة 17 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال جراء المنخفضات الجوية في غزة

رئيس القطاع الديني خلال المحاضرة

الأوقاف: رئيس القطاع الديني محاضرًا في فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة

بالصور

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

في بيان قوي| مصر تؤكد على خطوطها الحمراء في السودان.. وتلمح لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لحماية أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

إيرينا يسري
إيرينا يسري
إيرينا يسري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد