الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
تباين سعر صرف الدولار اليوم الأحد 14-12-2025
مرموش دكة.. تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.. زيمبابوي أولًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التوقيت الشتوي يتجاوز عقارب الساعة.. والأرصاد تحذر

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
محمد غالي

دخل نظام التوقيت الشتوي 2025، حيز التنفيذ رسميا، عقب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر نحو 6 أشهر، حيث تم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس الجمعة، لتعود عقارب الساعة إلى 11:00 مساء بدلا من 12:00 منتصف الليل.

تفاصيل تطبيق التوقيت الشتوي 2025

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي وفقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2023، بهدف تنظيم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي، وترشيد استهلاك الطاقة.

ويتم تطبيق التوقيت الشتوي سنويا في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء والغاز، والاستفادة من ضوء النهار الطبيعي خلال فصل الشتاء لتحقيق كفاءة اقتصادية أفضل.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى ضبط ساعاتهم وأجهزتهم الإلكترونية وفقا للتوقيت الجديد، مع التأكد من تفعيل خاصية الضبط التلقائي للوقت في الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب.

ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، على أن يتم إعادة تقديم الساعة مرة أخرى في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026 لبدء العمل بالتوقيت الصيفي.

منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

تزامنا مع تطبيق التوقيت الشتوي، تشهد البلاد تقلبات جوية ملحوظة نتيجة تأثير منخفض جوي، حيث ارتفعت معدلات البحث عن حالة الطقس، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الأجواء المتوقعة.

حالة الطقس اليوم في مصر


أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يسود معتدل الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلا ليسود طقس بارد، مع تكون شبورة مائية صباحا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تأثير الشبورة المائية على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر واتباع تعليمات السلامة المرورية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.2 و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية. أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض جوي جديد وتأثيره على مصر

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المنطقة تشهد خلال الفترة الحالية مرور منخفضات جوية على البحر المتوسط، تؤثر بشكل مباشر على بلاد الشام، ما يؤدي إلى نشاط الرياح وسقوط الأمطار.

وأوضح أن منخفضا جويا جديدا متوقع مروره بدءا من الغد، وسيؤدي إلى سقوط أمطار على مصر، خاصة على السواحل الشمالية، مع امتداد فرص الأمطار إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وقد تكون غزيرة أحيانا.

وأشار إلى أن تأثير المنخفض سيتراجع تدريجيا مع نهاية الأسبوع، لتشهد البلاد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية.

التوقيت الشتوي

حالة الطقس  الأحد 14 ديسمبر 2025

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة غدا الأحد، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا اعتبارا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى 9 صباحا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص سقوط الأمطار

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة. كما توجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا


القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 21 12
6 أكتوبر 20 12
الإسكندرية 20 13
مطروح 20 12
العريش 19 13
شرم الشيخ 24 17
الغردقة 23 14
الأقصر 24 10
أسوان 24 11

درجات الحرارة المتوقعة غدا درجات الحرارة المتوقعة فرص سقوط الأمطار التوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الشتوي

