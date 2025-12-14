قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاوض مباشر.. المصري يقترب من حسم صفقة البنك الأهلي | خاص
جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول مدى صحة مقولتي «اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه» و«الضرورات تبيح المحظورات». 

ما صحة مقولة "اللي يحب ربّه يحبِّب فيه خلقه"؟

وأوضح أن المقولة الأولى صحيحة في معناها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدًا نادى جبريل عليه السلام: «إني أحب فلانًا فأحبّه»، ثم ينادي جبريل في أهل السماء وأهل الأرض فيُحبّه الناس، وإذا أبغض عبدًا نادى جبريل بأن الله يبغضه فيبغضه أهل السماء والأرض، فيكون القبول أو النفور أثرًا لمحبة الله أو بغضه.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن هذا القبول يظهر في تعامل الناس مع العبد، فقد يشعر الإنسان براحة وانشراح قلب تجاه شخص يراه لأول مرة دون سبب ظاهر، فيحب حديثه ويطمئن له، وهو ما يُعرف بالقبول الذي يضعه الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين في الأرض، مؤكدًا أن معنى المقولة مستقيم ولا حرج فيه.

ما صحة مقولة اللي يحب ربّه يحبِّب فيه خلقه والضرورات تبيح المحظورات؟ 

وفيما يتعلق بالمقولة الثانية «الضرورات تبيح المحظورات»، أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أنها قاعدة فقهية صحيحة ومقررة، ومعها قواعد أخرى مثل «المشقة تجلب التيسير» و«إذا ضاق الأمر اتسع»، موضحًا أن الشريعة جاءت بحفظ النفس، ولذلك أباح الفقهاء المحظور في حال الضرورة، كمن كادت لقمة أن تختنق في حلقه فلم يجد إلا خمرًا فيجوز له أن يشرب بقدر ما يدفع الهلاك، أو المسافر الذي لم يجد إلا الميتة فيأكل منها بقدر ما يحفظ حياته.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذه الضرورات لها ضوابط شرعية، من أهمها أن تُقدَّر بقدرها، وألا يجد الإنسان طريقًا مباحًا آخر، وألا يتوسع في ادعاء الضرورة، وضرب مثالًا بمن انهدم بيته وأصبح أولاده بلا مأوى ولم يجد من يقرضه إلا بالربا، فهنا تكون الضرورة قائمة لدفع الهلاك والستر، مع التأكيد أن الأمر ليس متروكًا للأهواء، وأن صاحب الضرورة مسؤول أمام الله عنها، داعيًا إلى عدم التوسع في استخدام هذه القاعدة دون تحقق شروطها الشرعية.

الدكتور علي فخر علي فخر أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه مقولة اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه

