حلمي عبدالباقي يرد على متحدث نقابة الموسيقيين بشأن أزمة عاطف إمام.. تفاصيل

أكد الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أن قرار شطب الدكتور عاطف إمام يعتبر كارثيا وغير قانوني، مشيرا إلى أن الأسباب التي سيقت لتبرير هذا القرار وعلى رأسها توزيع اللحوم هي أسباب واهية.

وقال حلمي عبد الباقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن قرار الشطب لا يمكن أن يصدر إلا من خلال جمعية عمومية غير عادية وبعد تحقيقات رسمية شفافة، وهو ما لم يحدث في حالة الدكتور عاطف إمام.

وتابع عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أنه تم نشر فيديوهات توضيحية للرد على هذه المغالطات لكنها لم تجد صدى لدى المتحدث.