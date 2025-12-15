إنقاذ حياة شاب بمستشفى دمياط العام بعد تعرضه لتسمم حاد

حضر إلى قسم الاستقبال بمستشفى دمياط العام شاب محول من إحدى المستشفيات يعاني من آلام شديدة بالبطن وقيء مصحوب بصداع وهبوط حاد وذلك نتيجة تناوله مادة سامة (سم فئران).

وعلى الفور تم إجراء غسيل معدة وسحب العينات اللازمة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة مع حجز المريض بالقسم المختص ومتابعة العلامات الحيوية بشكل منتظم وتقديم العلاج المناسب إلى جانب إجراء التحاليل اللازمة للمتابعة.

و تحسنت حالة المريض وتم خروجه من المستشفى وهو في حالة صحية جيدة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و الدكتور ايمن الشهابى محافظ دمياط

وبناء على تعليمات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط

واشراف الدكتور محمد السيد اللبان مدير مستشفى دمياط العام.