المشرف العام للرواق الأزهري: الأروقة امتداد لرسالة الأزهر في نشر العلوم الشرعية والعربية

تفقد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، فروع الرواق الأزهري بمحافظة المنوفية، وقد رافق فضيلته خلال الجولة أ.د محمود الصاوي، العميد الأسبق لكلية الدعوة، ود. خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين بالمنوفية، والدكتور محمد عبد العزيز، مدير إدارة الرواق الأزهري بمحافظة المنوفية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر بضرورة المتابعة المستمرة لسير الدراسة بفروع الرواق الأزهري بمختلف محافظات الجمهورية.

المشرف العام للرواق الأزهري يتفقد فروع الرواق الأزهري بالمنوفية

وشملت الجولة رواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة المنوفية، ورواق معهد شبين الكوم النموذجي الثانوي بنين، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، لمتابعة سير العمل بهذه الأروقة، والتأكد من انتظام الدراسة في جميع البرامج المقررة، والاطلاع على الأساليب المتبعة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للدراسين، كما حرص فضيلته على الاستماع إلى آراء ومقترحات الدارسين، ومعرفة مدى استفادتهم الفعلية من الأنشطة والبرامج المعدة لهم.

كما ناقش مع القائمين على إدارة أروقة محافظة المنوفية، التحديات والمعوقات التي تواجههم، لوضع آليات لتذليلها، ضماناً للقيام بدورهم على الوجه الأكمل، مشددًا على أن الرواق ليس مجرد نشاط تعليمي، بل هو امتداد لرسالة الأزهر الشريف، التي تهدف إلى إتاحة دراسة العلوم الشرعية والعربية لجميع الراغبين في تعلمها.

وفي ختام جولته، أكد د. عبد المنعم فؤاد على أن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر يتابع أنشطة الرواق بنفسه أولاً بأول، إيمانًا منه بأن الأروقة الأزهرية تمثل حراكًا علميًا لتلبية رغبة الجمهور في دراسة العلوم الشرعية على يد علماء الأزهر الشريف.