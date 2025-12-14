قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

المشرف العام للرواق الأزهري: الأروقة امتداد لرسالة الأزهر في نشر العلوم الشرعية والعربية

المشرف العام للرواق الأزهري يتفقد فروع الرواق الأزهري بالمنوفية
المشرف العام للرواق الأزهري يتفقد فروع الرواق الأزهري بالمنوفية
أحمد سعيد

تفقد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، فروع الرواق الأزهري بمحافظة المنوفية، وقد رافق فضيلته خلال الجولة أ.د محمود الصاوي، العميد الأسبق لكلية الدعوة، ود. خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين بالمنوفية، والدكتور محمد عبد العزيز، مدير إدارة الرواق الأزهري بمحافظة المنوفية. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر بضرورة المتابعة المستمرة لسير الدراسة بفروع الرواق الأزهري بمختلف محافظات الجمهورية.

المشرف العام للرواق الأزهري يتفقد فروع الرواق الأزهري بالمنوفية

وشملت الجولة رواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة المنوفية، ورواق معهد شبين الكوم النموذجي الثانوي بنين، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، لمتابعة سير العمل بهذه الأروقة، والتأكد من انتظام الدراسة في جميع البرامج المقررة، والاطلاع على الأساليب المتبعة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للدراسين، كما حرص فضيلته على الاستماع إلى آراء ومقترحات الدارسين، ومعرفة مدى استفادتهم الفعلية من الأنشطة والبرامج المعدة لهم.

كما ناقش مع القائمين على إدارة أروقة محافظة المنوفية، التحديات والمعوقات التي تواجههم، لوضع آليات لتذليلها، ضماناً للقيام بدورهم على الوجه الأكمل، مشددًا على أن الرواق ليس مجرد نشاط تعليمي، بل هو امتداد لرسالة الأزهر الشريف، التي تهدف إلى إتاحة دراسة العلوم الشرعية والعربية لجميع الراغبين في تعلمها. 

وفي ختام جولته، أكد د. عبد المنعم فؤاد على أن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر يتابع أنشطة الرواق بنفسه أولاً بأول، إيمانًا منه بأن الأروقة الأزهرية تمثل حراكًا علميًا لتلبية رغبة الجمهور في دراسة العلوم الشرعية على يد علماء الأزهر الشريف.

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

