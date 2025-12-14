قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
نتيجة القبول فى كلية الشرطة 2025/2026 .. اعرفها دلوقتي
الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق
حذر المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من هجمات اختراق الهواتف الحديثة، موضحًا أن رسالة التحذير موجه للمواطنين الذين يحملون هواتف من أول الجيل الثالث حتى الجيل الخامس.

أضاف المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن جميع الهواتف الموجودة بمصر موصلة بالانترنت، وهذا يعني أن العالم بالكامل أصبح قرية واحدة، وأن هذا الأمر يجعل اختراق الهواتف أمر سهل من قبل البعض.

أوضح أن بيان الجهاز كان هدفه التوعية، ومن أجل حماية البيانات عبر الموبايل،  والجهاز يواصل جهوده المكثفة للتوعية بالمخاطر الرقمية التي يتعرض لها المستخدمون يوميًا، وفي مقدمتها الروابط مجهولة المصدر والبرامج غير الموثوقة، التي قد تأني كرسالة على الموبايل.

لا تفتح رسائل مجهولة الهوية

 

أشار إلى أن كل مواطن عليه عدم فتح  أي لينك يصل من مصدر غير معلوم، لأن بعض هذه الروابط تحتوي على فيروسات أو برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الهاتف أو سرقة البيانات، ولذلك نؤكد " لا تفتح رسائل مجهولة الهوية".

طالب من المواطنين بعمل رقم سري لكل تطبيق أو أي برنامج على الموبايل، لا يكون الدخول عليه ليس بالأمر السهل، وأن يتم ربط هذه الأمر برقم الموبايل، لاستلام رسالة نصية من أجل فتح التطبيق، فهذا الأمر سيصعب عمليات الاختراق.

بلاش تفتح لو جالك اتصال من دولة خارجية

 

أوضح أن معظم الاختراقات تكون من خلال الرسائل عبر الموبايل، لكن إذا تلقى المواطن اتصالا هاتفيا من رقم دولي، أو م، أي دولة خارجية ولا يعلم صاحب الرقم عليه عن الفتح.


 

