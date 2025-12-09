القومي للاتصالات يحذر المواطنين من الروابط المجهولة والبرامج الخبيثة

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يواصل جهوده المكثفة للتوعية بالمخاطر الرقمية التي يتعرض لها المستخدمون يوميًا، وفي مقدمتها الروابط مجهولة المصدر والبرامج غير الموثوقة.

تحذيرات من الضغط على أي رابط غير معروف

وأكد إبراهيم خلال برنامج حضرة المواطن ضرورة عدم فتح أي لينك يصل من مصدر غير معلوم، موضحًا أن بعض هذه الروابط قد يحتوي على فيروسات أو برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الهاتف أو سرقة البيانات.

وأشار إلى أن التحذيرات تشمل أيضًا بعض التطبيقات المنتشرة على الإنترنت، والتي قد تحمل فيروسات دون علم المستخدم.

حملات توعية في جميع المحافظات

وأوضح رئيس القطاع أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفذ حملات توعية مستمرة في جميع المحافظات، بهدف رفع وعي المواطن بخطورة التعامل مع الروابط المجهولة، إضافة إلى نشر بيانات دورية حول أحدث أساليب الاحتيال الإلكتروني.

لا تفتح رسائل مجهولة الهوية

وحذر إبراهيم من فتح الرسائل التي تصلك من أرقام أو مصادر غير معروفة، مؤكدًا أهمية التأكد من هوية المرسل قبل التعامل مع أي محتوى قد يؤدي لاختراق الهاتف أو سرقة حسابات المستخدم.

تفعيل إعدادات الخصوصية والحماية

وشدد على ضرورة التأكد من جميع إعدادات الأمان والخصوصية في الهاتف، وتفعيل الوسائل المتاحة لحماية الجهاز، بالإضافة إلى الحرص على تشغيل التحديثات التلقائية للبرامج والتطبيقات، لضمان سد أي ثغرات قد تُستغل للاختراق.