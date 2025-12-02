قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف تحمي نفسك من النصب والمكالمات المزعجة؟.. قواعد ضرورية من تنظيم الاتصالات

ولاء خنيزي

في ظل التوسع الكبير في استخدام خدمات الاتصالات اليومية وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرات مهمة للمواطنين حول الالتزامات الأساسية التي يجب الالتزام بها عند التعامل مع خدمات الاتصالات، مشددًا على أن تجاهل هذه القواعد قد يعرض المستخدمين للمساءلة القانونية أو الوقوع ضحية عمليات نصب واستغلال.

وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود الجهاز لضبط السوق وحماية حقوق العملاء، مع التركيز على تعزيز الوعي بأهمية اتباع قواعد السلامة والأمان الرقمي.

أولًا: الالتزام بالجهات المرخصة والشروط القانونية

  • التعامل مع الجهات المرخصة فقط: يجب عدم التعامل مع أي جهات أو أفراد غير مرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات أو العروض المختلفة، والإبلاغ فورًا عن أي ممارسات مخالفة.
  • الإبلاغ عن المخالفات: يشمل ذلك تمرير المكالمات الدولية أو توصيل خطوط فرعية بطريقة غير قانونية، حيث تعتبر من أخطر المخالفات التي تهدد أمن الشبكات.
  • قراءة شروط التعاقد بعناية: الاطلاع الكامل على شروط وأحكام التعاقد مع شركات الاتصالات والاحتفاظ بنسخة منها، مع ضرورة إبلاغ مقدم الخدمة عن أي تغييرات في البيانات المسجلة.
  • الإبلاغ عن فقدان أو سرقة الشريحة (SIM): لتجنب أي استغلال غير قانوني.
  • الالتزام بالشروط والأحكام: تجنب الاشتراك في أي خدمة أو عرض قبل قراءة الشروط والأحكام كاملة، وعدم استخدام أجهزة غير قانونية تسبب تشويشًا على الشبكات.

وأكدت المصادر أن أي اعتداء على البنية الأساسية لشبكات الاتصالات أو استخدام معدات غير قانونية يعرض صاحبها لعقوبات صارمة.

ثانيًا: إجراءات حماية المستخدمين من المكالمات الإزعاجية

في مايو 2025، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة إجراءات جديدة تهدف لحماية المستخدمين وتعزيز خصوصيتهم، وتشمل:

  • خدمة إظهار الرقم للتليفون الثابت: تمكن المستخدم من معرفة اسم الجهة المتصلة عند استقبال المكالمات، بما في ذلك المكالمات الترويجية، لاتخاذ القرار المناسب بالرد أو التجاهل.
  • خدمة إظهار هوية المتصل: توضح صفة المتصل أو وظيفته، خاصة المكالمات الواردة من الإعلاميين، أو مقدمي خدمات التوصيل، أو العاملين في التبرعات، لتمييزها عن المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.

إجراءات رادعة بحق المخالفين:

  • وقف أي جهاز يستخدم خطًا غير مسجل بخدمة المكالمات الترويجية إذا تم إجراء مكالمات إزعاجية أكثر من مرة.
  • غلق الأجهزة المخالفة نهائيًا عند تكرار المخالفة على أي شبكة داخل مصر.
  • حظر المشتركين الذين يثبت استخدامهم لخطوط أخرى غير مسجلة لإجراء مكالمات ترويجية من الحصول على أي خطوط جديدة مستقبلًا، سواء كانت شخصية أو تجارية.

ثالثًا: التنظيم المستمر وتسهيل الإبلاغ للمواطنين

تأتي هذه الإجراءات استكمالًا للقواعد التنظيمية التي أقرها الجهاز في يوليو 2024 لتنظيم استخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية، والتي تشمل:

تسجيل بيانات الراغبين في إجراء المكالمات الترويجية لدى شركات المحمول وتفعيل الخدمة بشكل قانوني.

تمكين المواطنين من التعرف على طبيعة المكالمة عبر ظهور اسم الجهة أو التنبيه المسبق “NTRA Alert”.

قنوات الإبلاغ عن المكالمات الإزعاجية:

  • مراكز اتصال شركات الاتصالات.
  • مركز اتصال الجهاز على الرقم 155.
  • تطبيق الجهاز الإلكتروني My NTRA.
  • الموقع الإلكتروني: https://fraud.tra.gov.eg.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في التنسيق مع شركات الاتصالات لضمان التزام جميع المستخدمين بالقواعد، وتعزيز منظومة الاتصالات وحماية حقوق المواطنين بشكل كامل.

