العد التنازلي بدأ.. متى نصوم أول أيام رمضان 2026؟
موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 وطريقة الاستعلام وسداد الأقساط
هشام الحلبي: مصر تعزز استقلالها العسكري بتصنيع الذخائر والمسيرات محليا
النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلام
السجن مدى الحياة لملاكم مصري أمريكي أُدين بقتل ابنته في نيويورك
النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام
عمرو أديب: معرض إيديكس حاجة مشرفة لكل المصريين
ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفل مختلط؟.. أمين الإفتاء: مباح ولكن بشروط
بعد 8 مواسم من التألق… صلاح يواجه أصعب اختبار في ليفربول
الفنانة حياة الفهد تتعرض لوعكة صحية جديدة
محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر
موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 وطريقة الاستعلام وسداد الأقساط

موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 وطريقة الاستعلام وسداد الأقساط
موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 وطريقة الاستعلام وسداد الأقساط
عبد الفتاح تركي

نتيجة سكن لكل المصريين 7 .. يترقب آلاف المواطنين خلال الأيام المقبلة إعلان نتائج المرحلة السابعة من مبادرة سكن لكل المصريين 2025 التي يشرف عليها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 

هذه المرحلة تجيء ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تلبي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل وسط توسعات عمرانية توفر مجتمعات حضرية كاملة الخدمات.

سكن لكل المصريين

وأكد الصندوق أن باب الحجز للمرحلة السابعة أغلق رسميًا بعد استقبال عدد كبير من الطلبات على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى الإقبال المتزايد من المواطنين على هذه المبادرة نظرًا لكونها واحدة من أهم برامج الإسكان المدعوم في مصر.

أولوية التخصيص للمتقدمين السابقين في سكن لكل المصريين 5

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن الأولوية في تخصيص الوحدات خلال المرحلة السابعة ستُمنح للمتقدمين السابقين في مشروع سكن لكل المصريين 5 ممن لم يحصلوا على وحدة رغم استيفائهم كامل الشروط في ذلك الطرح. 

يأتي هذا الإجراء بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.

سكن لكل المصريين 7

وأشار الصندوق إلى أن هذا الترتيب يعكس السياسة المتبعة في الطروحات الأخيرة، حيث تتم مراعاة المتقدمين الذين لم ينالوا التخصيص في مراحل سابقة على الرغم من استيفاء الشروط، بما يضمن استمرارية الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

تفاصيل نظام التمويل العقاري الميسر للوحدات

تعتمد مبادرة سكن لكل المصريين 7 على نظام تمويل عقاري ميسر يمتد حتى 20 سنة، مع فائدة ثابتة ومدعومة وفق شريحة الدخل لكل متقدم.

وتم تحديد الفائدة بنسبة 8% لمحدودي الدخل، في حين تبلغ 12% لمتوسطي الدخل، كما يمكن للراغبين الرجوع إلى كراسة الشروط إلكترونيًا للاطلاع على الأسعار وأنظمة السداد التي تتناسب مع القدرات المالية لكل فئة .
ويُعد هذا النظام أحد الأدوات التمويلية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتمكينهم من امتلاك وحدة سكنية بأسعار مدعومة وفترات سداد طويلة.

سكن لكل المصريين

شرائح الدخل المستحقة للوحدات في المبادرة

  • حددت وزارة الإسكان شرائح الدخل المؤهلة للحصول على وحدات المرحلة السابعة على النحو الآتي:
    فئة محدودي الدخل تشمل:
    الفرد: حتى 12 ألف جنيه شهريًا
    الأسرة: حتى 15 ألف جنيه شهريًا
    أما فئة متوسطي الدخل فتشمل:
    الفرد: حتى 20 ألف جنيه شهريًا
  • الأسرة: حتى 25 ألف جنيه شهريًا

ويأتي هذا التقسيم بهدف ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا ضمن سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن مناسب بشروط ميسرة .

طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي عدة قنوات للاستعلام عن نتائج المرحلة السابعة عند صدورها، وذلك لتسهيل عملية الحصول على المعلومات على جميع المتقدمين.

وتشمل وسائل الاستعلام المتاحة ما يلي:

الاتصال بالخط الساخن 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو من خلال الرقم الأرضي 090071117.
زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
الاستعلام عبر خدمة الرسائل النصية من خلال إرسال الرقم القومي إلى 1124.

سكن لكل المصريين

خطوات الاستعلام بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني

يمكن للمتقدمين معرفة حالة الطلب بالرقم القومي باتباع الخطوات الآتية .
الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الرابط المخصص للخدمة.
اختيار خدمة الاستعلام عن شقق الإسكان.
إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.
الضغط على زر استعلام لعرض حالة الطلب سواء تم التخصيص أو لا يزال الطلب قيد المراجعة أو ضمن قائمة الانتظار.
وتوفر هذه الخدمة متابعة دقيقة للحالة من دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع الصندوق.

طرق الدفع الإلكتروني للأقساط المعتمدة من الصندوق

شدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أن السداد الإلكتروني هو الوسيلة الأساسية لدفع الأقساط المستحقة على المتقدمين، مشيرًا إلى أن الوسائل المتاحة تشمل ما يأتي:

  • البطاقات الائتمانية.
  • بطاقة ميزة.
  • المحافظ الإلكترونية البنكية.
  • شبكة خالص للدفع الإلكتروني.
  • مكاتب البريد المميكنة.

كما أتاح الصندوق إمكانية إضافة وديعة الصيانة بنسبة 5% من قيمة التمويل بالتنسيق مع البنوك، لضمان الحفاظ على جودة الوحدات السكنية واستدامتها.

الرابط الرسمي لمعرفة نتيجة المرحلة السابعة

أتاح الصندوق رابطًا مباشرًا عبر موقعه الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 بمجرد إعلانها، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على المعلومة بدقة وسرعة دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو فروع الصندوق.

سكن لكل المصريين

هذا الإجراء يجيء ضمن التحول الرقمي لخدمات الإسكان التي تستهدف تحسين مستوى الخدمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين في جميع المحافظات.

سكن لكل المصريين نتيجة سكن لكل المصريين الاستعلام عن سكن لكل المصريين موعد إعلان نتيجة سكن لكل المصريين سداد أقساط الإسكان الاجتماعي شروط سكن لكل المصريين 2025 التمويل العقاري المدعوم الفئات المستحقة للوحدات السكنية طرق الاستعلام بالرقم القومي صندوق الإسكان الاجتماعي

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

