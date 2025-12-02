لو بتنسى تشرب.. اعرف أفضل طريقة للحفاظ على رطوبة الجسم في الشتاء

ينسى عدد كبير من الأشخاص الاهتمام بترطيب أجسامهم وتناول الماء خلال فصل الشتاء .

فيما يلي بعض الاستراتيجيات البسيطة والفعالة لمساعدتك على البقاء رطبًا خلال أشهر الشتاء وفقا لما ذكره موقع charac.

اشرب الماء بانتظام، حتى لو لم تكن عطشانًا

في الشتاء، قد لا تشعر بالعطش، لكن هذا لا يعني أن جسمك لا يحتاج إلى الماء و اجعل شرب الماء بانتظام طوال اليوم، حتى لو لم تكن تشعر بالعطش.

احمل معك زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام لتذكير نفسك بشرب الماء من حين لآخر.

استمتع بدفء الشاي العشبي



شرب السوائل الدافئة طريقة رائعة للحفاظ على رطوبة الجسم عند انخفاض درجات الحرارة ويُعدّ شاي الأعشاب خيارًا رائعًا، فهو خالٍ من الكافيين ويُقدّم فوائد صحية إضافية، مثل الاسترخاء ودعم المناعة.

جرّب شاي البابونج أو النعناع أو الزنجبيل، فهي مُرطّبة ومُهدئة في الطقس البارد.

أضف الفواكه والخضروات



تحتوي العديد من الفواكه والخضراوات على نسبة عالية من الماء، مما يُساعد على تعزيز ترطيب الجسم.

يُعدّ تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالماء في وجباتك طريقةً رائعةً للحفاظ على ترطيب الجسم. تُساعد فواكه مثل البطيخ والبرتقال والتفاح، بالإضافة إلى خضراوات مثل الخيار والكرفس والخضراوات الورقية، على تعويض السوائل وتوفير الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية.



استخدم جهاز ترطيب الهواء داخل المنزل

قد تُجفف أنظمة التدفئة الداخلية الهواء، مما قد يُسبب الجفاف، خاصةً في الجلد والجهاز التنفسي و فكّر في استخدام مُرطّب هواء في منزلك لترطيب الهواء ومنع فقدان السوائل بشكل مفرط. سيساعد ذلك في الحفاظ على رطوبة بشرتك ويُسهّل التنفس، خاصةً إذا كنت تُعاني من جفاف الممرات الأنفية في الشتاء.

استمع إلى جسدك



مع أنه من السهل نسيان شرب الماء عندما يكون الجو باردًا، إلا أن الإنصات لجسمك وملاحظة علامات الجفاف أمرٌ بالغ الأهمية.

جفاف الفم، والتعب، والدوار، والصداع، قد تكون مؤشرات مبكرة على ترطيب الجسم وإذا كنت تشعر بالخمول أو الخمول، فقد يكون كوب من الماء هو ما يحتاجه جسمك تمامًا.