أمر غير مقبول.. حازم إمام يرد على تصريحات فيريرا بشأن الزمالك

قال حازم إمام، لاعب ومدرب الزمالك السابق، إن حديث يانيك فيريرا عن سوء ملعب تدريبات نادي الزمالك غير دقيق، مؤكدًا أنه كان ضمن الجهاز الفني للمدرب البلجيكي ويعرف تمامًا طبيعة ما يقوله.

وشدد على أن الملعب لم يكن بالسوء الذي وصفه به فيريرا، وأن ما تم تداوله لا يعكس الواقع.

صدمة من تصريحات المدرب البلجيكي

وأوضح حازم إمام أنه لم يتوقع أن يخرج فيريرا ويهاجم الزمالك بهذه الطريقة، مشيرًا إلى أن المدرب لن يحصل على فرصة قيادة نادٍ بحجم الزمالك مرة أخرى.

وأضاف أن الحديث عن النادي بهذا الشكل بعد الرحيل أمر غير مقبول، خاصة مع حجم المكانة التي يتمتع بها الزمالك.

مشاكل في التواصل بين فيريرا واللاعبين

وأشار حازم إمام إلى وجود فجوة واضحة بين فيريرا ولاعبي الفريق، مؤكداً أن العديد منهم لم يفضلوا أسلوبه في التعامل. وتطرق إلى واقعة تخص سيف الدين الجزيري الذي واجه مشكلة كبيرة عند محاولة الحديث مع المدرب، وهو ما يعكس بحسب إمام أن الأمر لم يكن خلافًا فرديًا بل امتد ليؤثر على التواصل داخل غرفة الملابس.

الفروق بين فيريرا ومدربين آخرين

وتحدث إمام عن مدربين مروا بظروف مالية صعبة داخل النادي، ولم يخرجوا بانتقادات مشابهة، مشيدًا بالمغربي أيمن الرمادي الذي تولى المهمة لمدة شهر فقط لكنه ما زال يكن احترامًا كبيرًا للزمالك. وأضاف أن هذا يعكس الفارق في طريقة التعامل والاحترافية.

فيريرا يشتكي من عقبات خلال عمله

وعلى الجانب الآخر، كان يانيك فيريرا قد صرّح سابقًا بأنه واجه صعوبات داخل النادي، مؤكداً أنه لم يتمكن من تحليل مباريات الأهلي قبل مواجهته في الدوري، بسبب رفض الشركة المسؤولة عن التحليل تقديم خدماتها لعدم حصولها على مستحقاتها المالية.

واختتم حازم إمام تصريحاته بالتأكيد على أن فيريرا كان صداميًا وأن أسلوبه لم يكن مناسبًا لنادي بحجم الزمالك، سواء داخل الملعب أو خارجه



