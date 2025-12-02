محامي رمضان صبحي يكشف كواليس دفاعه في قضايا غالي والسعيد

كشف هاني زهران، محامي لاعب بيراميدز رمضان صبحي في قضية المنشطات، تفاصيل جديدة حول مشواره في الوسط الرياضي، مؤكدًا أن بدايته كانت من خلال قضية حسام غالي الشهيرة الخاصة بالمنشطات، والتي ساهمت في دخوله مجال القضايا الرياضية.

وقال زهران خلال حديثه في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إنه ينتمي للأهلي، وأن شقيقه الأصغر هو محمد فضل مهاجم الأهلي السابق، مشيرًا إلى أن الأخير تعرض لانتقادات بسبب توليه الدفاع عن عبدالله السعيد، رغم انتماء العائلة للنادي.

وأوضح زهران أن عبدالله السعيد يعد لاعبًا كبيرًا وإضافة لأي فريق، وأن العقوبة المالية التي كانت موقعة عليه وتبلغ 2 مليون دولار كانت ستهدد مسيرته بشكل كبير، إلا أن فريق الدفاع تمكن من إنهاء الأزمة لصالح اللاعب. وأضاف أن شقيقه محمد فضل نصحه قبل بدء القضية قائلًا: "خلي بالك، القضية مش سهلة"، لكنه لم يطلب منه التراجع عن تولي الدفاع، مؤكدًا احترامه الكامل لاحترافية التعامل مع الملفات القانونية بعيدًا عن الانتماءات.

وأكد زهران أن عمله في المجال الرياضي يجعله دائمًا في مواجهة قضايا شائكة، وأن خبراته المتراكمة من ملفات حساسة مثل قضيتي حسام غالي وعبدالله السعيد ساعدته في تطوير أدواته المهنية والتعامل مع الضغوط المحيطة بهذه النوعية من القضايا.