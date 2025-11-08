حسام غالي: بصمات مدرب الأهلي ظهرت أمام سيراميكا.. وأداء توروب يتطور

أشاد حسام غالي، نجم الأهلي السابق، بالأداء الذي قدمه الفريق الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن المدير الفني ييس توروب بدأ يضع بصماته بوضوح على أداء الفريق.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، ليحجز مقعده في نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك يوم الأحد المقبل.

وقال غالي في تصريحات لقناة "أون سبورت":"أداء الأهلي أمام سيراميكا كان مختلفًا تمامًا، الخطوط كانت متقاربة، واللاعبون امتلكوا الثقة في أنفسهم عكس المباريات السابقة. المدرب أدار اللقاء بشكل مميز، وبصماته بدأت تظهر بوضوح".

وأضاف:"هناك تحركات ذكية في وسط الملعب مع الأجنحة، مثل زيزو وبن شرقي، الفريق كان منظمًا، والتمريرات أصبحت أكثر سلاسة، والقرارات داخل الملعب كانت سليمة، بعكس الفترات السابقة التي شهدت حالة من التسرع والاحتفاظ الزائد بالكرة".

وتابع نجم الأهلي السابق:"الأداء سيتطور أكثر مع الوقت عندما يحصل المدرب على فرصة كافية لوضع أفكاره التكتيكية خلال التدريبات، ومع نهاية الموسم سنشاهد نسخة أقوى وأكثر استقرارًا من الأهلي".

وأشار غالي إلى أن أبرز ما ينقص الفريق حاليًا هو تحسين الحالة البدنية، موضحًا:"الأهلي دائمًا يبدأ المباريات بشكل قوي في الشوط الأول، لكنه يتراجع بدنيًا في الشوط الثاني، وعلى المدرب معالجة هذا الأمر وتجهيز بدائل قادرة على الحفاظ على نفس الإيقاع".

واختتم تصريحاته قائلًا:"أنا متفائل بالمدرب وبالمستقبل، الفريق في طريقه للتحسن، والأهلي سيظهر بشكل أفضل كثيرًا مع نهاية الموسم".