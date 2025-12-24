وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

ينتمي طارق الأمير إلى عائلة فنية شهيرة؛ فهو شقيق الفنانة لمياء الأمير، التي قدمت العديد من الأعمال الفنية أبرزها أفراح إبليس، وخاله هو الفنان الراحل سعيد عبد الغني، وابن خاله الفنان أحمد سعيد عبد الغني.

وكتب أحمد سعيد عبد الغني عبر فيسبوك :البقاء لله . توفي إلى رحمة الله ابن عمتي الغالي الفنان طارق الامير .ارجو الدعاء.

وشيعت، جنازة الفنان طارق الأمير، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وحضر الجنازة الفنان أحمد سعيد عبد الغني، والذي تربطه صلة قرابة بالفنان الراحل “ابن عمته”.

طارق الأمير هو ممثل وكاتب مصري، بدأ مسيرته الفنية في التسعينيات، وبرز في جيله مع فنانين مثل أحمد حلمي ومحمد سعد، حيث قدم مجموعة من الأدوار الثانوية المؤثرة في السينما والتلفزيون، بما في ذلك دور الضابط هاني في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003.

واشتهر طارق بشخصيته التي قدمها في فيلم "عسل أسود" عام 2010، حيث جسد شخصية عبد المنصف التي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، حيث تناول الفيلم تجارب "مصري" بعد عودته من الولايات المتحدة وكيف واجه التحديات المالية.