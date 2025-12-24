اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

خيمت حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور المصري والعربي بعد إعلان وفاة الفنان والمؤلف المصري طارق الأمير صباح اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 عن عمر يناهز 60 عامًا بعد صراع مع المرض.

وفاة الفنان طارق الأمير

وتدهور حالته الصحية داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة حيث كان يتلقى العلاج منذ أسابيع قليلة وسط متابعة طبية مكثفة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط دعوات الجمهور له بالرحمة والمغفرة



تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

بدأت الحالة الصحية للفنان طارق الأمير تتدهور خلال الأيام الماضية حيث نقل إلى قسم العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية حادة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً وفق تصريحات العائلة التي أكدت أن حالته أصبحت حرجة بعد دخول المرض إلى مراحل متقدمة.

وأضافت المصادر أن طارق الأمير تعرض في المستشفى إلى عدوى بكتيرية خطيرة أدت إلى تأزم في وظائف جهازه المناعي مما استدعى بقائه في غيبوبة قبل وفاته وتأثر ذلك بشكل مباشر على العديد من أعضاء جسده أبرزها القلب الذي توقف تمامًا بعد محاولات إنعاش متعددة من قبل الفريق الطبي



ما سبب وفاة طارق الأمير رسميًا

أكدت تصريحات رسمية من الأسرة أن عضلة القلب توقفت تمامًا صباح اليوم في الساعات الأولى ولم يتمكن الفريق الطبي من إعادتها إلى العمل مرة أخرى مما أدى إلى وفاة طارق الأمير بعد صراع طويل مع المرض وتدهور الحالة الصحية



وقالت ابنة شقيقة الفنان في تصريحات خاصة إن تدهور الحالة الصحية كان مفاجئًا في الساعات الأخيرة ونتيجة المضاعفات لم يستجب جسم الفنان للعلاج كما كان مخططًا له مما أدى إلى هذا المصير المؤلم

الفنان تعرض لأزمة صحية قلبية خطيرة لم يكن يعلم بها سابقًا وتفاقمت خلال الأيام الأخيرة قبل وفاته داخل المستشفى حيث تلقى العلاج في العناية المركزة وفق ما كشفته مصادر مقربة من أسرته.



من جانبها كشفت الدكتورة أمل محمد استشارى القلب والأوعية الدموية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، المرض الذي كان يعاني منه طارق الأمير هو مشاكل في القلب ناجمة عن انسداد أو قصور في الشرايين التاجية مما تسبب في أزمة قلبية حادة متكررة وتوقف متكرر لعضلة القلب خلال فترة مرضه الأخيرة.



كما تعرض الفنان خلال فترة تدهور حالته إلى عدوى بكتيرية خطيرة داخل المستشفى تسببت في تضاعف مشكلات الجهاز التنفسي وامتلاء صدره بالبلغم إضافة إلى مشكلات في وظائف الجسم المختلفة مثل الكلى والكبد قبل أن تتدهور حالته بشكل نهائي وتُعلن وفاته.



وأشارت استشارى القلب والأوعية الدموية إلى نقطة مهمة وهى تكرار توقف القلب والإصابة بالعدوى البكتيرية جعل لدى الأطباء صعوبة في السيطرة على حالته الصحية رغم جهود الفريق الطبي، وهو ما أدى في النهاية إلى وفاته بعد صراع مع هذه.

جنازة طارق الأمير ومراسم التشييع

أعلن شقيق الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك تفاصيل موعد ومكان جنازة طارق الأمير حيث تقام صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم في مسجد الرحمن الرحيم ثم يتم الدفن في مدافن العائلة بـ6 أكتوبر طريق الواحات وسط حضور محدود من الأسرة والمتواجدين في القاهرة .

من هو طارق الأمير ومسيرته الفنية

يُعد طارق الأمير واحدًا من الفنانين المميزين في السينما والتليفزيون المصرية حيث بدأ مشواره الفني في التسعينيات وشارك في عدد من الأعمال التي تركت بصمة في ذاكرة الجمهور منها دوره كـ الضابط هاني في فيلم اللي بالي بالك مع النجم محمد سعد عام 2003، وشخصية عبد المنصف في فيلم عسل أسود مع أحمد حلمي عام 2010 .



كما ساهم طارق الأمير في كتابة عدة أعمال سينمائية وتليفزيونية من بينها أفلام كتكوت ومطب صناعي والحب كده مما جعله شخصية فنية متعددة المواهب ومحبوبة لدى زملائه والجمهور على حد سواء

رأي الطبيبة في سبب الوفاة والمضاعفات الصحية

وترى استشارى القلب أن المضاعفات الصحية الحادة والعدوى البكتيرية التي أصابت الفنان الراحل أثناء وجوده في العناية المركزة قد تكون السبب الرئيسي في تدهور حالته بشكل سريع ومفاجئ حيث تؤثر العدوى بشكل كبير على أجهزة الجسم خاصة لدى المرضى الأكبر سنًا أو الذين يعانون من ضعف المناعة أو أمراض مزمنة أخرى

وتقول استشارى القلب إن توقف عضلة القلب بعد تدهور الحالة الصحية وحدوث عدوى بكتيرية قد يشير إلى صعوبة مقاومة الجسم لهذه المضاعفات خاصة إذا كانت العدوى شديدة أو متقدمة ولم يستجب الجسم للعلاج كما كان متوقعًا

وتضيف محمد أن العناية المركزة تحاول دائمًا التحكم في مثل هذه الحالات عبر دعم أجهزة الجسم المختلفة لكن في بعض الأحيان تكون المضاعفات أسرع من قدرة العلاج على استعادة الوظائف الحيوية بشكل طبيعي مما يؤدي إلى توقف عمل القلب وهو ما يفسر وفاة عدد من المرضى في مواقف مشابهة

تأثير وفاة طارق الأمير على الوسط الفني

أثار خبر وفاة طارق الأمير صدمة كبيرة في أوساط الفنانين والجمهور حيث نعى العديد من زملائه وأصدقاءه الراحل عبر منصات التواصل الاجتماعي معربين عن حزنهم لفقدان فنان كان جزءًا من المشهد الفني المصري لسنوات طويلة وقد تناقل الجمهور اللحظات الأخيرة لحالة الفنان قبل وفاته مما جعل اسمه يتصدر محركات البحث في الساعات الماضية.

دعوات الجمهور بالرحمة والمغفرة

تفاعل الجمهور بكثافة مع الخبر واحتل هاشتاج اسمه قوائم التريند على مواقع التواصل مع دعوات بالرحمة والمغفرة للراحل وأن يتغمده الله برحمته الواسعة ويمنح أسرته الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.