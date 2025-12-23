قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القافلة 100.. الهلال الأحمر يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية
الهلال الأحمر يطلق القافلة رقم 100 لدعم غزة
بلاغ من هيفاء وهبي للنائب العام بعد فبركة فيديوهات خادشة لها
بينهم مصر.. لماذا استدعت وأقالت إدارة ترامب 48 سفيرًا حول العالم؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار
الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
مرأة ومنوعات

معلومات صادمة عن سبب وفاة الماكير محمد عبد الحميد

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد
ريهام قدري

توفي صباح اليوم، الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، الخبير المشهور في المكياج السينمائي محمد عبد الحميد، والد الفنان أحمد عبد الحميد، بعد تعرضه لـ وعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية نُقل على أثرها إلى المستشفى، حتى وافته المنية صباح اليوم. 

 سبب الوفاة

الراحل عانى من تدهور حالته الصحية بعد وعكة صحية أدخلته المستشفى قبل أيام، وقد أُشير في بعض التغطيات إلى أنه كان يعاني من مرض الفشل الكلوي وسوء الحالة الصحية قبل الوفاة. 

كان أحد أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما المصرية، وامتدت مسيرته لأكثر من ثلاثة عقود، وشارك في إعداد مكياج العديد من الأعمال الفنية المهمة، وكان له شأن واسع في الوسط الفني المصري. 

أُعلن أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر اليوم بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بحضور الأهل والأصدقاء. 
 

الماكير محمد عبد الحميد وفاة الماكير محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

