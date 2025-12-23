معلومات صادمة عن سبب وفاة الماكير محمد عبد الحميد

توفي صباح اليوم، الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، الخبير المشهور في المكياج السينمائي محمد عبد الحميد، والد الفنان أحمد عبد الحميد، بعد تعرضه لـ وعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية نُقل على أثرها إلى المستشفى، حتى وافته المنية صباح اليوم.

سبب الوفاة

الراحل عانى من تدهور حالته الصحية بعد وعكة صحية أدخلته المستشفى قبل أيام، وقد أُشير في بعض التغطيات إلى أنه كان يعاني من مرض الفشل الكلوي وسوء الحالة الصحية قبل الوفاة.

كان أحد أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما المصرية، وامتدت مسيرته لأكثر من ثلاثة عقود، وشارك في إعداد مكياج العديد من الأعمال الفنية المهمة، وكان له شأن واسع في الوسط الفني المصري.

أُعلن أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر اليوم بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بحضور الأهل والأصدقاء.

