ناقلات النفط تزيد سرعتها بمضيق هرمز وسط تدريبات إيران بالذخيرة الحية

لجأ بعض مُشغلي ناقلات النفط العملاقة القلقين من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والمخاطر المحتملة على الشحن في مضيق هرمز إلى تسريع عبور سفنهم عبر هذا الممر الحيوي.

تظهر بيانات تتبع السفن أن ناقلات النفط الخام العملاقة تبحر عبر هذا الممر المائي الضيق والمزدحم – الذي يمر عبره نحو ربع تجارة النفط البحرية العالمية – بسرعة تصل إلى 17 عقدة. في حين أن السرعة القصوى المعتادة لناقلة النفط العملاقة المحملة بالكامل، والتي يبلغ طولها عادة نحو 330 متراً (1080 قدماً) ويصعب عليها المناورة، هي نحو 13 عقدة.

تدريبات إيران تقلق مشغلي السفن

بدأ بعض المشغلين باتخاذ هذه الإجراءات بعد أن أعلنت إيران أنها ستجري تدريبات بالذخيرة الحية الأسبوع الماضي، بحسب مالكي السفن والوسطاء الذين يرسلون السفن عبر هذا الممر المائي. كما أصدرت الدولة العضو في "أوبك" هذا الأسبوع ما لا يقل عن تحذيرين بأنها ستبدأ تدريبات حية في المنطقة، رغم أنه لم يتم رصد أي منها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.