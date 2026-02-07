قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو ينضم لمجلس السلام .. ويلتقي ترامب 18 فبراير
ناقلات النفط تزيد سرعتها بمضيق هرمز وسط تدريبات إيران بالذخيرة الحية
لماذا حذر الرسول من الغفلة في شهر شعبان؟.. علي جمعة: لـ7 أسباب
الأمم المتحدة: رش إسرائيل مبيد جليفوسات عند الخط الأزرق مع لبنان خطر جسيم
علاء ميهوب: عقوبة إمام عاشور يجب أن تكون أكبر من الغرامة المالية
موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر كممثل
5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟
تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني
مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور
تحطم طائرة خفيفة في المحيط الهادئ جنوب أستراليا
بـ185 مليون دولار .. أمريكا توافق على بيع قطع غيار عسكرية لأوكرانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ناقلات النفط تزيد سرعتها بمضيق هرمز وسط تدريبات إيران بالذخيرة الحية

نفط
وكالات

لجأ بعض مُشغلي ناقلات النفط العملاقة القلقين من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والمخاطر المحتملة على الشحن في مضيق هرمز إلى تسريع عبور سفنهم عبر هذا الممر الحيوي.

تظهر بيانات تتبع السفن أن ناقلات النفط الخام العملاقة تبحر عبر هذا الممر المائي الضيق والمزدحم – الذي يمر عبره نحو ربع تجارة النفط البحرية العالمية – بسرعة تصل إلى 17 عقدة. في حين أن السرعة القصوى المعتادة لناقلة النفط العملاقة المحملة بالكامل، والتي يبلغ طولها عادة نحو 330 متراً (1080 قدماً) ويصعب عليها المناورة، هي نحو 13 عقدة.

تدريبات إيران تقلق مشغلي السفن

بدأ بعض المشغلين باتخاذ هذه الإجراءات بعد أن أعلنت إيران أنها ستجري تدريبات بالذخيرة الحية الأسبوع الماضي، بحسب مالكي السفن والوسطاء الذين يرسلون السفن عبر هذا الممر المائي. كما أصدرت الدولة العضو في "أوبك" هذا الأسبوع ما لا يقل عن تحذيرين بأنها ستبدأ تدريبات حية في المنطقة، رغم أنه لم يتم رصد أي منها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

ناقلات النفط النفط إيران مضيق هرمز تدريبات إيران النفط الخام

