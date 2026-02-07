كارولين عزمي تلفت الأنظار في إطلالة جريئة | صور

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها و جمهورها احدث ظهور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي .

وظهرت كارولين عزمي في الصور مرتدية فستان جريء باللون الابيض و بالطو اسود ، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلوب".

وكانت قد نشرت كارولين عزمي صورة تجمعها بأمير كرارة من كواليس مسلسل «رأس الأفعى»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026 على شاشة قناة ON.

وكشفت كارولين عزمي عن اسم الشخصية التي تقدمها في العمل، حيث تجسد دور الظابط نورا، بينما يقدم أمير كرارة شخصية الظابط مراد، في عمل درامي يتناول صراعًا مع قوى خفية تهدد أمن الوطن.



مسلسل «رأس الأفعى» من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وهو مستوحى من وقائع حقيقية، ويعتمد على أجواء من الإثارة والتشويق، مع تصاعد درامي قائم على المواجهات الأمنية وكشف شبكات الظل.



وعلى جانب آخر، تستعد كارولين عزمي خلال الأسابيع المقبلة لبدء تصوير فيلم «محمود التاني»، الذي تتصدر بطولته، ويشاركها العمل كل من أحمد غزي وكزبرة، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عبد العزيز النجار، وينتمي إلى نوعية الكوميديا المشوقة.