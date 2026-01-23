كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حرصت الفنانة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

إطلالة كارولين عزمي

تألقت كارولين عزمي في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون چينز غامق مع توب ذا أكمام طويلة باللون البني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أكملت كارولين عزمي إطلالتها بحقيبة يد كبيرة الحجم باللون البرتقالي، تزينت ببعض الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت كارولين عزمي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.







