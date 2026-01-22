أسما إبراهيم بإطلالة شتوية.. شاهد

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة أسما إبراهيم

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلونا جينز ونسقت معه جاكت باللون البني، فهو من الألوان التي تتصدر موضة شتاء 2026.

وانتعلت أسما إبراهيم بوت طويلا باللون البني، مع حقيبة يد متوسطة الحجم، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.