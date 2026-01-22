قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ122 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى غزة
رسميا.. مقـ.تل 3117 شخصا خلال مظاهرات إيران
كيف أعاد قانون الإيجار القديم رسم خريطة الإخلاء بين المالك والمستأجر؟
أستاذ أزهري يكشف أسباب ابتعاد الشباب عن الدين وانتشار الإلحاد
بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم .. وبدء إجازة نصف العام رسمياً السبت
أخبار التكنولوجيا| هواوي تدخل سباق النظارات الذكية بميزة قد تقلب الموازين.. مايكروسوفت تختبر إصدارا من Xbox Cloud Gaming مدعوم بالإعلانات
سيناريو هابط.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تعمد إبراهيم دياز إهدار ركلة الجزاء
هل يجوز عقد نية صيام التطوع بعد الفجر أو الظهر؟ .. الإفتاء توضح
بمناسبة إجازة نصف العام.. السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات إضافية اليوم
تقديرات إسرائيلية عن جاهزية الجيش.. هل اقترب الهجوم الأمريكي على إيران؟
مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة
مرأة ومنوعات

أسما إبراهيم بإطلالة شتوية.. شاهد

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
هاجر هانئ

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة أسما إبراهيم 

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلونا جينز ونسقت معه جاكت باللون البني، فهو من الألوان التي تتصدر موضة شتاء 2026.

وانتعلت أسما إبراهيم بوت طويلا باللون البني، مع حقيبة يد متوسطة الحجم، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

أسما إبراهيم

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

الفنان محمود حجازي

محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص

الذهب

شعبة الذهب: عيار 21 سيتخطى الـ 7000 جنيه منتصف فبراير

مشغولات ذهبية

هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم

صورة ياسمين عبد العزيز

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

الفنان عمر السعيد

عمر السعيد يكشف عن شخصيته في مسلسل «إفراج» ويشارك البوستر الرسمي

صلاح عبد الله

صلاح عبد الله يحذر من إعلانات وهمية لكريمات التخسيس على السوشيال ميديا

الفنانة إنتصار

انتصار تتألق بثلاثة وجوه في دراما رمضان 2026

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

