أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

نشرت الفنانة أسماء جلال، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة أسماء جلال

وتألقت أسماء جلال، في الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون البيبي بلو من تصميم Marmar Halim وسعره 192 ألف جنيه، ونسقت معه شال أبيض من الفرو للتدفئة.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز أسماء جلال بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

اخر اعمال اسماء جلال

يذكر أن أسماء جلال يعرض لها حاليا في دور السينما فيلم "إن غاب القط"من بطولة آسر ياسين، ومحمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح و انتاج شركة Kay Oh pictures.

كما عرض لها مؤخرا فيلم "السلم والثعبان2: لعب عيال" بطولة عمرو يوسف، وظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فادوي عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، من إنتاج طارق العريان وموسى عيسى، ومن تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان.