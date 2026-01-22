تنظيف ونضارة.. عشبة شهيرة بديل طبيعي للغسول الكيميائي

عشبة السدر تُستخدم كغسول طبيعي للبشرة، وهي معروفة في الطب الشعبي بقدرتها على التنظيف والعناية بالجلد.

أوراق السدر تحتوي على مواد طبيعية تساعد على إزالة الأوساخ والدهون من البشرة بلطف، من غير ما تسبب تهيّج أو جفاف شديد.



فوائد السدر كغسول للبشرة:



ينظف البشرة بعمق ويخلّصها من الشوائب.

يساعد على تقليل الدهون الزائدة، لذلك يناسب البشرة الدهنية.

له خصائص مهدئة ومطهرة، وده يفيد في تهدئة الالتهابات والحبوب الخفيفة.

بديل طبيعي للغسولات الكيميائية القوية.



طريقة استخدام أوراق السدر كغسول:

تُطحن أوراق السدر جيدًا، ثم يُضاف لها ماء فاتر حتى تتكوّن خلطة خفيفة. يُستخدم السائل الناتج في غسل الوجه مع التدليك برفق، ثم يُشطف بالماء.



نصائح مهمة:

يفضل استخدامه مرة واحدة يوميًا.

يُجرب أولًا على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.

الاستخدام يكون خارجي فقط.