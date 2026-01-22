٨ رسائل تحذيرية من الجسم من احتمال الإصابة بأزمة قلبية

قال الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب أن معظم الأزمات المفاجئة ليست مفاجئة

والوقاية تغني عن العلاج، حيث أن هذه القاعدة البسيطة تنطبق على أي مرض، لكنها تكون ذات قيمة خاصة عندما لا يتم التعرف على الأعراض بشكل صحيح

هناك 8 إشارات يرسلها الجسد إلى الشخص قبيل الإصابة بأزمة قلبية

١- آلام الصدر، إذ يصاب الرجال والنساء بآلام في الصدر، تختلف شدتها وأشكالها. وتشير هذه الأعراض لدى الرجال إلى أهم الإشارات المبكرة لإصابة بأزمة قلبية وشيكة لا ينبغي تجاهلها

من ناحية أخرى، فإنه لا يصيب سوى 30٪ من النساء. ويمكن أن يمتد ألم الصدر إلى شعور مزعج في إحدى الذراعين أو كلتيهما، (في الغالب اليسرى) أو الفك السفلي، أو الرقبة، أو الكتفين أو المعدة. قد يكون ذا طابعٍ دائمٍ أو مُؤقَّت

٢-العرق غير المعتاد أو المتزايد كذلك إنذار مُبكِّر لإمكانية حدوث أزمة قلبية. وقد يحدث في أي وقت من النهار أو الليل، ويؤثر هذا العرض على النساء بصورة أكبر، وعادةً ما يُخلَط بينها وبين الهبات الساخنة أو العرق الليلي، وهي أعراض تتوافق مع سن اليأس

وله أعراض مشابهة للأنفلونزا، وتهيُّج في الجلد، أو عَرق يحدث بغض النظر عن درجة حرارة الهواء أو المجهود البدني. ويبدو العرق أكثر غزارة في الليل

فقد تكون ملاءات السرير مبللة بحلولِ الصباح

٣- الخفقان و عدم انتظام ضربات القلب أبرز تلك الإشارات، وغالبا ما يصاحبه هلع وقلق، خاصةً بين النساء.

ويظهر بشكلٍ غير متوقع ويكشف عن نفسه بطريقتين مختلفتين: عدم انتظام ضربات القلب، أو زيادة معدل ضربات القلب. وقد يستمر مدة تتراوح بين دقيقة ودقيقتين، وإذا لم يقلَّ فقد تشعر بالدوار والتعب الشديد، وحينها اتصل بالطبيب

٤- تساقط الشعر الذي يعد مؤشرا ظاهريا آخر على خطر الإصابة بأزمة قلبية، ويكون غالبا أكثر تأثيرا في الرجال فوق 50 عاما، لكن بعض النساء قد يكن أيضا عرضة للخطر. ويرتبط الصلع أيضا بالزيادة في مستوى هرمون الكورتيزول. فانتبه جيدا لتساقط الشعر من وسط رأسك

٥- يأتي النهجان وصعوبة التنفس أو النفس القصير، وهو شعور بعدم القدرة على أخذ نفَس عميق. ويحدث غالبا بين الرجال والنساء على حد سواء، ويمتد فترة قد تصل إلى 6 أشهر قبل الإصابة بأزمة قلبية

وهو عادةً علامةٌ تحذيرية على حالة طبية طارئة

٦- الأرق

إذ يشير إلى خطر متزايد للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، وتتمثَّل أعراضه في ارتفاع مستوى القلق وشرود الذهن، وتشمل صعوبة في بدء النوم، وصعوبة بالاستمرار في النوم، والاستيقاظ بالصباح الباكر.

ومن المعروف أن عوامل الخطر الأكثر شيوعا، التي تسبب الأزمة القلبية هي السمنة، وقلة أو عدم ممارسة الرياضة البدنية، والتدخين، وعوامل أخرى معروفة، لكن هناك بعض المؤشرات الأخرى التي يجب ملاحظتها بدقة، وتساعد على الوقاية من الإصابة بأزمة قلبية.

٧- أوجاع في البطن حيث غثيان المعدة سواء كانت فارغة أو ممتلئة، والشعور بالتخمة، والمعدة المُتقلِّبة، والعديد من الأعراض الأكثر شيوعا، وتكون الآلام قبل الإصابة بأزمة قلبية طبيعة متقطعةفالألم يذهب ويعود لفتراتٍ قصيرة من الزمن وقد يؤدي التوتر البدني إلى تفاقم آلام المعدة

٨- الإرهاق غير المعتاد، الذي يعد أحد الأعراض الرئيسية التي تُشير إلى حدوث أزمة قلبية وشيكة

في بعض الأحيان يكون من المُجهِد أداء مهام بسيطة، مثل ترتيب السرير أو الاستحمام، أو حتي لبس الجوربين ( الشراب)

ويزيد مع نهاية اليوم ويكون واضحًا وملحوظًا وليس بسبب النشاط البدني

ومن العلامات الصغري وجود تجعُّد بشحمة الأذن التي تقع قُطرياً من قناة الأذن

ووجود بقع صفراء في الزوايا الداخلية للجفون، وألم خفيف في عضلات المشي، ووجود شعر في قناة الأذن (بين الرجال)، وظهور الشعر الرمادي المبكر (بين الرجال)

وتجدر الإشارة إلي أن الهدف من هذا البوست هو التوعية الطبية، وليس إثارة الذعر

وليس معنى ذلك أن تكون مصابًا بوسواس المرض، بل الهدف أن يولي المرء اهتمامًا في حال شعر بها، إذ إن كثيرًا ممن أصيبوا بها وظنوا أنها أصابتهم فجأة، لم يلحظوا تلك الإشارات