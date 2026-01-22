قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
محافظ أسوان: لجنة لفحص امتحاني الدراسات والعلوم للشهادة الإعدادية
العكلوك: آن الأوان لتحويل التضامن مع فلسطين إلى إجراءات اقتصادية
وزير الصحة يُهنئ رئيسي الشراء الموحد والدواء على التشكيل الجديد
ترامب: الرئيس المصري قائد عظيم.. وتمكنا من إنهاء 8 حروب في العالم
قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدا.. تعرف عليها
المشاط: مصر تعمل على خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي
مرأة ومنوعات

٨ رسائل تحذيرية من الجسم من احتمال الإصابة بأزمة قلبية

جمال شعبان
جمال شعبان
ريهام قدري

قال الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب أن معظم الأزمات المفاجئة ليست مفاجئة

والوقاية  تغني عن العلاج، حيث أن هذه القاعدة البسيطة تنطبق على أي مرض، لكنها تكون ذات قيمة خاصة عندما لا يتم التعرف على الأعراض بشكل صحيح

هناك 8 إشارات يرسلها الجسد إلى الشخص قبيل الإصابة بأزمة قلبية

١- آلام الصدر، إذ يصاب الرجال والنساء بآلام في الصدر، تختلف شدتها وأشكالها. وتشير هذه الأعراض لدى الرجال إلى أهم الإشارات المبكرة لإصابة بأزمة قلبية وشيكة لا ينبغي تجاهلها
من ناحية أخرى، فإنه لا يصيب سوى 30٪ من النساء. ويمكن أن يمتد ألم الصدر إلى شعور مزعج في إحدى الذراعين أو كلتيهما، (في الغالب اليسرى) أو الفك السفلي، أو الرقبة، أو الكتفين أو المعدة. قد يكون ذا طابعٍ دائمٍ أو مُؤقَّت

٢-العرق  غير المعتاد أو المتزايد كذلك إنذار مُبكِّر لإمكانية حدوث أزمة قلبية. وقد يحدث في أي وقت من النهار أو الليل، ويؤثر هذا العرض على النساء بصورة أكبر، وعادةً ما يُخلَط بينها وبين الهبات الساخنة أو العرق الليلي، وهي أعراض تتوافق مع سن اليأس
وله أعراض مشابهة للأنفلونزا، وتهيُّج في الجلد، أو عَرق يحدث بغض النظر عن درجة حرارة الهواء أو المجهود البدني. ويبدو العرق أكثر غزارة في الليل
فقد تكون ملاءات السرير مبللة بحلولِ الصباح

٣- الخفقان و عدم انتظام ضربات القلب أبرز تلك الإشارات، وغالبا ما يصاحبه هلع وقلق، خاصةً بين النساء. 
ويظهر بشكلٍ غير متوقع ويكشف عن نفسه بطريقتين مختلفتين: عدم انتظام ضربات القلب، أو زيادة معدل ضربات القلب. وقد يستمر مدة تتراوح بين دقيقة ودقيقتين، وإذا لم يقلَّ فقد تشعر بالدوار والتعب الشديد، وحينها اتصل بالطبيب

٤- تساقط الشعر  الذي يعد مؤشرا ظاهريا آخر على خطر الإصابة بأزمة قلبية، ويكون غالبا أكثر تأثيرا في الرجال فوق 50 عاما، لكن بعض النساء قد يكن أيضا عرضة للخطر. ويرتبط الصلع أيضا بالزيادة في مستوى هرمون الكورتيزول. فانتبه جيدا لتساقط الشعر من وسط رأسك

٥- يأتي  النهجان وصعوبة التنفس أو النفس القصير، وهو شعور بعدم القدرة على أخذ نفَس عميق. ويحدث غالبا بين الرجال والنساء على حد سواء، ويمتد فترة قد تصل إلى 6 أشهر قبل الإصابة بأزمة قلبية
وهو عادةً علامةٌ تحذيرية على حالة طبية طارئة

٦- الأرق 
إذ يشير إلى خطر متزايد للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، وتتمثَّل أعراضه في ارتفاع مستوى القلق وشرود الذهن، وتشمل صعوبة في بدء النوم، وصعوبة بالاستمرار في النوم، والاستيقاظ بالصباح الباكر.

ومن المعروف أن عوامل الخطر الأكثر شيوعا، التي تسبب الأزمة القلبية هي السمنة، وقلة أو عدم ممارسة الرياضة البدنية، والتدخين، وعوامل أخرى معروفة، لكن هناك بعض المؤشرات الأخرى التي يجب ملاحظتها بدقة، وتساعد على الوقاية من الإصابة بأزمة قلبية.

٧- أوجاع في البطن حيث غثيان المعدة سواء كانت فارغة أو ممتلئة، والشعور بالتخمة، والمعدة المُتقلِّبة، والعديد من الأعراض الأكثر شيوعا، وتكون الآلام   قبل الإصابة بأزمة قلبية طبيعة  متقطعةفالألم يذهب ويعود لفتراتٍ قصيرة من الزمن وقد يؤدي التوتر البدني إلى تفاقم آلام المعدة

٨- الإرهاق غير المعتاد، الذي يعد أحد الأعراض الرئيسية التي تُشير إلى حدوث أزمة قلبية وشيكة
في بعض الأحيان يكون من المُجهِد أداء مهام بسيطة، مثل ترتيب السرير أو الاستحمام، أو حتي لبس الجوربين ( الشراب)
ويزيد مع نهاية اليوم ويكون واضحًا وملحوظًا وليس بسبب النشاط البدني

ومن العلامات  الصغري وجود تجعُّد بشحمة الأذن التي تقع قُطرياً من قناة الأذن
ووجود بقع صفراء في الزوايا الداخلية للجفون، وألم خفيف في عضلات المشي، ووجود شعر في قناة الأذن (بين الرجال)، وظهور الشعر الرمادي المبكر (بين الرجال)

وتجدر الإشارة إلي أن الهدف من هذا البوست هو التوعية الطبية،  وليس إثارة الذعر 
وليس معنى ذلك أن تكون مصابًا بوسواس المرض، بل الهدف أن يولي المرء اهتمامًا في حال شعر بها، إذ إن كثيرًا ممن أصيبوا بها وظنوا أنها أصابتهم فجأة، لم يلحظوا تلك الإشارات

القلب الإصابة بأزمة قلبية أزمة قلبية ذبحة صدرية

