طبق شتوي دافئ.. طريقة عمل القرنبيط بالصلصة بخطوات بسيطة

يعد القرنبيط من خضروات الشتاء اللذيذة التي يعشقها الكثير .

وإليك طريقة عمل القرنبيط بالصلصة.



المكونات:

رأس قرنبيط متوسط

2 ملعقة كبيرة زيت

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 كوب عصير طماطم

ملح وفلفل أسود

رشة سكر (اختياري)

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

شطة حسب الرغبة

ماء ساخن عند الحاجة



طريقة التحضير:



تحضير القرنبيط:

يغسل القرنبيط ويقطع وردات صغيرة، ويسلق في ماء مغلي مع رشة ملح لمدة 5–7 دقائق فقط، ويصفي جيدا .

تشويح البصل:

في حلة على النار ونضع الزيت، ونشوح البصل حتي يذبل .

إضافة الثوم والصلصة:

نضيف الثوم ونقلب بسرعة، ثم الصلصة لتصبح مسبكة.

إضافة عصير الطماطم:

نضيف عصير الطماطم والبهارات (ملح، فلفل، كمون، بابريكا، شطة، وسكر )، ونترك الصلصة تغلي 10 دقائق.

إضافة القرنبيط:

نضيف القرنبيط المسلوق للصلصة، ونقلب برفق، وإذا كانت الصلصة تقيلة نضيف ماء ساخن.



التسوية:

نغطي الحلة ونتركها على نار هادية 10–15 دقيقة حتي يتشرب القرنبيط الطعم.



أفكار للتقديم:

يتقدم مع أرز أبيض أو عيش بلدي

ممكن إضافة كفتة أو لحمة مسلوقة للصلصة