طبق شتوي دافئ.. طريقة عمل القرنبيط بالصلصة بخطوات بسيطة

يعد القرنبيط من خضروات الشتاء اللذيذة التي يعشقها الكثير .
وإليك طريقة عمل القرنبيط بالصلصة.
المكونات:
رأس قرنبيط متوسط
2 ملعقة كبيرة زيت
بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 كوب عصير طماطم
ملح وفلفل أسود
رشة سكر (اختياري)
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
شطة حسب الرغبة
ماء ساخن عند الحاجة
طريقة التحضير:
تحضير القرنبيط:
يغسل القرنبيط ويقطع وردات صغيرة، ويسلق في ماء مغلي مع رشة ملح لمدة 5–7 دقائق فقط، ويصفي جيدا .
تشويح البصل:
في حلة على النار ونضع الزيت، ونشوح البصل حتي يذبل .
إضافة الثوم والصلصة:
نضيف الثوم ونقلب بسرعة، ثم الصلصة لتصبح مسبكة.
إضافة عصير الطماطم:
نضيف عصير الطماطم والبهارات (ملح، فلفل، كمون، بابريكا، شطة، وسكر )، ونترك الصلصة تغلي 10 دقائق.
إضافة القرنبيط:
نضيف القرنبيط المسلوق للصلصة، ونقلب برفق، وإذا كانت الصلصة تقيلة نضيف ماء ساخن.
التسوية:
نغطي الحلة ونتركها على نار هادية 10–15 دقيقة حتي يتشرب القرنبيط الطعم.
أفكار للتقديم:
يتقدم مع أرز أبيض أو عيش بلدي
ممكن إضافة كفتة أو لحمة مسلوقة للصلصة