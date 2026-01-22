قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«تطوير التعليم بالوزراء» يطلق مقررات متكاملة لإتقان اللغة الإنجليزية
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 14 مسيرة أوكرانية خلال الليل
البيت الأبيض: سيتم الإعلان عن صفقة جديدة بشأن جرينلاند
رئيس فريق التفاوض الأوكراني يلتقي مبعوثي ترامب: ناقشنا الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ122 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى غزة
رسميا.. مقـ.تل 3117 شخصا خلال مظاهرات إيران
كيف أعاد قانون الإيجار القديم رسم خريطة الإخلاء بين المالك والمستأجر؟
أستاذ أزهري يكشف أسباب ابتعاد الشباب عن الدين وانتشار الإلحاد
بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم .. وبدء إجازة نصف العام رسمياً السبت
أخبار التكنولوجيا| هواوي تدخل سباق النظارات الذكية بميزة قد تقلب الموازين.. مايكروسوفت تختبر إصدارا من Xbox Cloud Gaming مدعوم بالإعلانات
مرأة ومنوعات

طبق شتوي دافئ.. طريقة عمل القرنبيط بالصلصة بخطوات بسيطة

قرنبيط
قرنبيط
ريهام قدري

يعد القرنبيط من خضروات الشتاء اللذيذة التي يعشقها الكثير .

وإليك طريقة عمل القرنبيط بالصلصة.

القرنبيط


 المكونات:
رأس قرنبيط متوسط
2 ملعقة كبيرة زيت
بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 كوب عصير طماطم
ملح وفلفل أسود
رشة سكر (اختياري)
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
شطة حسب الرغبة
ماء ساخن عند الحاجة
 

 طريقة التحضير:


تحضير القرنبيط:
يغسل القرنبيط ويقطع وردات صغيرة، ويسلق في ماء مغلي مع رشة ملح لمدة 5–7 دقائق فقط، ويصفي جيدا .
تشويح البصل:
في حلة على النار ونضع الزيت، ونشوح البصل حتي يذبل .
إضافة الثوم والصلصة:
نضيف الثوم ونقلب بسرعة، ثم الصلصة لتصبح مسبكة.
إضافة عصير الطماطم:
نضيف عصير الطماطم والبهارات (ملح، فلفل، كمون، بابريكا، شطة، وسكر )، ونترك الصلصة تغلي 10 دقائق.
إضافة القرنبيط:
نضيف القرنبيط المسلوق للصلصة، ونقلب برفق، وإذا كانت الصلصة تقيلة نضيف  ماء ساخن.


التسوية:
نغطي الحلة ونتركها على نار هادية 10–15 دقيقة حتي يتشرب القرنبيط  الطعم.
 

 أفكار للتقديم:
يتقدم مع أرز أبيض أو عيش بلدي
ممكن إضافة كفتة أو لحمة مسلوقة للصلصة

