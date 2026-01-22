قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبع المثاني في القرآن.. سر تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس
وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده
مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة
الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
رنا عصمت

الزبيب هو مصدر جيد للحديد، مما قد يمنع فقر الدم الناتج عن نقص الحديد والحديد ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، ويساعدها على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم كما أنه يوفر النحاس، وهو ضروري أيضًا لتكوين الهيموجلوبين.

 

فوائد الزبيب الأسود للصحة

أما عن فوائده للصحة فتشمل ما يلي:

1- خفض مستويات الكوليسترول السيء

بما أن الزبيب الأسود لا يحتوي على الكوليسترول، فهو يعمل على محاربة المستويات المرتفعة منه.

حيث وجدت العديد من الدراسات العلمية المختلفة أن الزبيب الأسود يحتوي على الألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي تعد عدوة للكوليسترول، فهي تنقله من مجرى الدم إلى الكبد ليتم التخلص منه.

2- محاربة الإصابة بالأنيميا

يحتوي الزبيب على مستويات عالية من الحديد، مما يجعله طعامًا رائعًا للمصابين بالأنيميا.

ففي حال إدراج الزبيب الأسود ضمن النظام الغذائي اليومي الخاص بك، ستضمن حصولك على المستويات الموصى بها من الحديد، مما يساعد في محاربة الإصابة بالأنيميا.

3- التحكم بمستويات ضغط الدم

الإصابة بضغط الدم المرتفع من شأنها أن تؤثر على العديد من وظائف الجسم المختلفة، لكن من فوائد الزبيب الأسود أنه يساعد في التحكم بمستويات ضغط الدم.

فالزبيب غني بالبوتاسيوم وهي مادة تعمل على خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، وبالتالي حماية وتعزيز صحة القلب.

4- المساهمة في علاج هشاشة العظام

إلى جانب غنى الزبيب الأسود بالبوتاسيوم، فهو غني بالكالسيوم أيضًا، وهذه من أهم المعادن الضرورية للحفاظ على صحة العظام.

نقص الكالسيوم بالتحديد، من شأنه أن يسبب الإصابة بهشاشة العظام، لكن تناول الزبيب الأسود يكافح هذا ويحميك منه.

فوائد الزبيب الأسود للشعر

وأخيرًا، من المهم أن تعرف أهم فوائد الزبيب الأسود للشعر، والتي تتمثل في:

1- الحماية من ترقق الشعر

غنى الزبيب الأسود بالحديد، يعني دورة دموية قوية، بالتالي وصولها بشكل جيد إلى فروة الرأس لتغذيتها.

هذا الأمر بدوره يعمل على حمايتك من ترقق الشعر ويحفز بصيلات الشعر في المنطقة.

2- التقليل من مشكلة الشيب المبكر

احتواء الزبيب الأسود على فيتامين C يساعد في زيادة امتصاص المعادن الأخرى في الجسم، والمهمة لصحة الشعر.

هذا يعني أن تناول كميات جيدة من الزبيب الأسود يوميًا ستمد شعرك بالقوة وتقلل من مشكلة الشيب المبكر.


 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود الزبيب الاسود فوائد الزبيب الاسود تناول الزبيب الاسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

الفنان محمود حجازي

محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص

انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي

انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي غدا

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي

لاعبو مانشستر سيتي يردّون ثمن التذاكر للجماهير بعد خسارة صادمة في النرويج

منتخب الجزائر

كاف يفرض 4 عقوبات على المنتخب الجزائري بعد أحداث مباراة نيجيريا

منتخب مصر

سمير كمونة: مصطفى محمد وأسامة فيصل بحاجة لفرص أكبر في منتخب مصر

بالصور

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد