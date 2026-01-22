حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

إذا كنت تعاني في الطقس البارد من ارتعاش شديد، وتعب غير مبرر، أو برودة مستمرة حتى مع التدفئة، فقد تكون تعاني من عدم تحمّل البرد.

حساسية البرد أو عدم تحمل البرداو شرى البرد هي حالة مزعجة يصبح فيها الشخص المصاب شديد الحساسية لدرجات الحرارة المنخفضة، فيشعر ببرودة شديدة حتى في الأجواء التي قد تبدو مريحة أو دافئة للآخرين، وغالبًا لا يكون ارتداء طبقات إضافية من الملابس كافيًا لتخفيف هذا الشعور أو تقليل الانزعاج.

تحدث حساسية البرد بسبب مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحالات والمشكلات الصحية مثل:

-فقر الدم أو الانيميا.

-فقدان الشهية أو انخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI).

-مشاكل في الدورة الدموية والأوعية الدموية، بما في ذلك تصلب الشرايين.

-قصور الغدة الدرقية.

-الألم العضلي الليفي (الفيبروميالجيا)

-اضطرابات تحت المهاد أو الوِطَاء أو الهايبوثلاموس.

-مرض السكرى.

-إصابات أو أمراض الأطراف العلوية.

-إصابة سابقة بقضمة الصقيع.

-إصابات الأعصاب.

-نقص فيتامين ب12.

-كما قد يزيد التدخين من خطر الإصابة بحالات صحية تؤدي إلى عدم تحمل البرد.

المصدر ديلي ميرور