اليوم.. النطق بالحكم على توربيني البحيرة لاتهامه بخطف وهتك عرض صغار
بدء مؤتمر وزير الرياضة واتحاد الكرة وحسام حسن بعزف السلام الوطني
مصرع رئيس تفتيش محكمة بالمعاش في حادث سير على الطريق الزراعي بالبحيرة
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح من الاتجاهين الأسبوع المقبل
العثور على جثة مسن في حالة تحلل بعد 3 أيام من وفاته داخل منزله بالبحيرة
الرئيس الأمريكي: مجلس السلام يضم القادة الأفضل في العالم
مدبولي: نعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية ذات المردود الصناعي والاقتصادي
ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة
كيف نجحت هيئة قضايا الدولة في تحقيق قفزة غير مسبوقة لتحصيل حقوق الدولة؟
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب كان لديه الرؤية والشجاعة لتحقيق السلام
مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
مرأة ومنوعات

جمال شعبان يكشف أخبارًا سعيدة لمحبي الشاي: 6 فوائد مذهلة عند تناوله بهذه الطريقة

جمال شعبان
جمال شعبان
ريهام قدري

نشر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أخبارًا سارة لعشّاق الشاي، مؤكدًا أن الشاي الأسود أو الأخضر يمكن أن يكون مشروبًا صحيًا للغاية إذا تم تناوله بدون سكر، وبعد الأكل بنحو نصف ساعة على الأقل، وبمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 أكواب يوميًا.

وأوضح شعبان أن الالتزام بهذه الطريقة يمنح الجسم فوائد صحية متعددة، من بينها:

 المساعدة على تقليل الالتهابات والحد من تصلب الشرايين
 خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم
 الوقاية من أزمات القلب ودعم صحة الشرايين
الحفاظ على صحة القناة الهضمية وتحسين وظائفها
 تقوية ودعم نشاط الخلايا الجذعية
 المساهمة في إرواء الجسم والحفاظ على توازنه

واختتم شعبان حديثه برسالة طمأنة لمحبي الشاي، مؤكدًا أن الاعتدال والتوقيت الصحيح هما مفتاح الاستفادة، قائلًا: «ما تزعلوش» 

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

