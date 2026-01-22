جمال شعبان يكشف أخبارًا سعيدة لمحبي الشاي: 6 فوائد مذهلة عند تناوله بهذه الطريقة

نشر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أخبارًا سارة لعشّاق الشاي، مؤكدًا أن الشاي الأسود أو الأخضر يمكن أن يكون مشروبًا صحيًا للغاية إذا تم تناوله بدون سكر، وبعد الأكل بنحو نصف ساعة على الأقل، وبمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 أكواب يوميًا.

وأوضح شعبان أن الالتزام بهذه الطريقة يمنح الجسم فوائد صحية متعددة، من بينها:

المساعدة على تقليل الالتهابات والحد من تصلب الشرايين

خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم

الوقاية من أزمات القلب ودعم صحة الشرايين

الحفاظ على صحة القناة الهضمية وتحسين وظائفها

تقوية ودعم نشاط الخلايا الجذعية

المساهمة في إرواء الجسم والحفاظ على توازنه

واختتم شعبان حديثه برسالة طمأنة لمحبي الشاي، مؤكدًا أن الاعتدال والتوقيت الصحيح هما مفتاح الاستفادة، قائلًا: «ما تزعلوش»