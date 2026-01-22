قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
رئيس إسرائيل: نأمل أن يكون هناك تغيير للنظام الإيراني.. ونراقب بحذر التطورات السورية
هل جهازك ضمن القائمة؟.. أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لعدة هواتف
وزير الزراعة: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات على أظافرك تحذّر من مشاكل صحية لا تعرفينها

الاظافر
الاظافر
ريهام قدري

الأظافر ليست مجرد عنصر جمالي، بل تُعد مرآة حقيقية لصحة الجسم، إذ يمكن أن تعكس العديد من المشكلات الصحية قبل ظهور أعراضها الواضحة.

 تغيّر لون الظفر أو شكله أو ملمسه قد يكون علامة تحذيرية على نقص في الفيتامينات، أو عدوى، أو حتى أمراض مزمنة لا يجب تجاهلها.

 لذلك فإن الانتباه لأي تغيرات غير طبيعية في الأظافر يُعد خطوة مهمة لاكتشاف الأمراض مبكرًا والحفاظ على صحة أفضل.

فطريات الأظافر
الأعراض: تغيّر لون الظفر للأصفر أو الأبيض، سماكة، تفتّت.


الخطر: قد تنتشر وتسبب ألمًا وصعوبة في القص.
 


🔹 2. انفصال الظفر عن الجلد (Onycholysis)
الأعراض: فراغ بين الظفر والجلد.
الأسباب: فطريات، صدمات، اضطرابات الغدة الدرقية.
تحذير: قد يكون مؤشرًا لمشكلة داخلية.


🔹 3. خطوط أو بقع بيضاء
الأسباب: نقص الزنك أو الكالسيوم، أو إصابة بسيطة.
مهم: تكرارها قد يدل على نقص غذائي.


🔹 4. هشاشة وتكسّر الأظافر
الأسباب: فقر الدم، نقص الحديد، كثرة استخدام المنظفات.
علامة شائعة: لدى السيدات والأطفال.


🔹 5. تغيّر لون الظفر للأزرق أو البنفسجي
دلالة خطيرة: ضعف الأكسجين في الدم أو مشكلات بالقلب والرئة.
يحتاج فحصًا عاجلًا 


🔹 6. الظفر المقعّر (يشبه الملعقة)
يرتبط بـ: أنيميا نقص الحديد.
شائع عند الأطفال والحوامل.


🔹 7. خطوط سوداء أو بنية داكنة
قد تشير إلى: صدمة بسيطة أو – نادرًا – سرطان الجلد.
لا تتجاهلها إذا زادت أو تغيّر شكلها.


🔹 8. التهاب حول الظفر
الأعراض: احمرار، تورّم، ألم، صديد.
السبب: بكتيريا أو قضم الأظافر.
الخطر: قد يتحول لعدوى شديدة.

ألم أو تورم مستمر
ظهور خطوط داكنة غير مبررة

الأظافر امراض الاظافر اظافر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

صورة ياسمين عبد العزيز

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

ترشيحاتنا

شانجان بينى مينى موديل 2013

شانجان بينى مينى أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه

بي إم دبليو 116 موديل 2009

بي إم دبليو 116 هاتشباك سعرها 550 ألف جنيه

هاتف OnePlus Nord 6

بميزات ثورية.. وان بلس تطلق هاتفها OnePlus Nord 6 إليك أهم مواصفاته

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد