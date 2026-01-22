علامات على أظافرك تحذّر من مشاكل صحية لا تعرفينها

الأظافر ليست مجرد عنصر جمالي، بل تُعد مرآة حقيقية لصحة الجسم، إذ يمكن أن تعكس العديد من المشكلات الصحية قبل ظهور أعراضها الواضحة.

تغيّر لون الظفر أو شكله أو ملمسه قد يكون علامة تحذيرية على نقص في الفيتامينات، أو عدوى، أو حتى أمراض مزمنة لا يجب تجاهلها.

لذلك فإن الانتباه لأي تغيرات غير طبيعية في الأظافر يُعد خطوة مهمة لاكتشاف الأمراض مبكرًا والحفاظ على صحة أفضل.

فطريات الأظافر

الأعراض: تغيّر لون الظفر للأصفر أو الأبيض، سماكة، تفتّت.



الخطر: قد تنتشر وتسبب ألمًا وصعوبة في القص.





🔹 2. انفصال الظفر عن الجلد (Onycholysis)

الأعراض: فراغ بين الظفر والجلد.

الأسباب: فطريات، صدمات، اضطرابات الغدة الدرقية.

تحذير: قد يكون مؤشرًا لمشكلة داخلية.



🔹 3. خطوط أو بقع بيضاء

الأسباب: نقص الزنك أو الكالسيوم، أو إصابة بسيطة.

مهم: تكرارها قد يدل على نقص غذائي.



🔹 4. هشاشة وتكسّر الأظافر

الأسباب: فقر الدم، نقص الحديد، كثرة استخدام المنظفات.

علامة شائعة: لدى السيدات والأطفال.



🔹 5. تغيّر لون الظفر للأزرق أو البنفسجي

دلالة خطيرة: ضعف الأكسجين في الدم أو مشكلات بالقلب والرئة.

يحتاج فحصًا عاجلًا



🔹 6. الظفر المقعّر (يشبه الملعقة)

يرتبط بـ: أنيميا نقص الحديد.

شائع عند الأطفال والحوامل.



🔹 7. خطوط سوداء أو بنية داكنة

قد تشير إلى: صدمة بسيطة أو – نادرًا – سرطان الجلد.

لا تتجاهلها إذا زادت أو تغيّر شكلها.



🔹 8. التهاب حول الظفر

الأعراض: احمرار، تورّم، ألم، صديد.

السبب: بكتيريا أو قضم الأظافر.

الخطر: قد يتحول لعدوى شديدة.



ألم أو تورم مستمر

ظهور خطوط داكنة غير مبررة