جرثومة المعدة: الأسباب والأعراض وطرق العلاج

تعد جرثومة المعدة من أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعًا حول العالم، وتصيب المعدة وقد تعيش فيها لسنوات دون أعراض واضحة، لكنها في بعض الحالات تسبب مشكلات هضمية قد تصل إلى قرحة المعدة والاثنى عشر.



ما هي جرثومة المعدة؟

هي بكتيريا حلزونية الشكل تعيش في بطانة المعدة، وتُضعف الحاجز الواقي لها، ما يجعلها أكثر عرضة للالتهاب وتأثير أحماض المعدة.



أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

تناول طعام أو ماء ملوث بالبكتيريا.

سوء النظافة الشخصية وعدم غسل اليدين جيدًا.

مشاركة الأدوات الشخصية (مثل الملاعق أو الأكواب).

العدوى من شخص لآخر عبر اللعاب أو القيء.

تنتشر أكثر في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وضعف الخدمات الصحية.



أعراض جرثومة المعدة

قد لا تظهر أعراض على بعض المصابين، لكن عند ظهورها تشمل:

ألم أو حرقة في أعلى البطن.

الانتفاخ وكثرة الغازات.

الغثيان أو القيء.

فقدان الشهية ونقص الوزن.

التجشؤ المتكرر.

في الحالات المتقدمة: قرحة المعدة، قيء دموي أو براز أسود.

مضاعفات محتملة.

قرحة المعدة والاثنى عشر.

التهاب المعدة المزمن.

فقر الدم بسبب نقص الحديد.

زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة (في حالات نادرة ومهملة).



طرق تشخيص جرثومة المعدة

تحليل البراز.

اختبار التنفس (Urea Breath Test).

تحليل الدم (أقل دقة).

المنظار مع أخذ عينة عند الاشتباه بمضاعفات.