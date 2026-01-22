جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة.. شاهد

حرصت الفنانة جومانا مراد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة جومانا مراد

خطفت جومانا مراد الأنظار في الصور بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت توب كشف عن بطنها ونسقت معه ليجن بنفس اللون والقماشة.

أكملت جومانا مراد إطلالتها بمعطف فرو طويل، فيما انتعلت حذاء ذا كعب عالي، مما منحها إطلالة غير تقليدية و ملفتة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جومانا مراد على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.