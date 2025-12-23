هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

في خضم الاهتمام المتزايد بالعناية بالبشرة وتأخير علامات الشيخوخة، كشف خبراء التغذية أن بعض المشروبات الصباحية التي تبدو صحية وبسيطة قد تكون سببًا خفيًا في تسريع ظهور التجاعيد وفقدان نضارة البشرة.

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

أشارت الدراسات الحديثة إلى أن القهوة المحلاة بكميات كبيرة من السكر أو الشراب الجاهز بنكهات صناعية قد تسبب ارتفاع معدل الجذور الحرة في الجسم، وهي مركبات تتلف خلايا البشرة وتسرّع عملية الشيخوخة.

وفقًا لدراسة نشرتها مجلة التغذية الأوروبية (European Journal of Nutrition, 2025).

إن النساء اللواتي يستهلكن أكثر من 3 أكواب يوميًا من القهوة المحلاة أو مشروبات الطاقة المنكهة، سجلن زيادة واضحة في علامات التجاعيد المبكرة مقارنة بمن يفضلن المشروبات الطبيعية مثل الشاي الأخضر أو القهوة السوداء بدون إضافات.

كيف تؤثر هذه المشروبات على البشرة؟

يشرح الدكتور عصام البقلي، أستشارى جراحات التجميل الأتي:

السكر والكافيين الزائد يؤديان إلى تلف الكولاجين في الجلد، مما يقلل مرونة البشرة ويظهر التجاعيد بشكل أسرع.

كما أن المشروبات المعلبة تحتوي أحيانًا على مواد حافظة قد ترفع مستوى الالتهاب داخل الجسم، الأمر الذي ينعكس على صحة الجلد مباشرة.

وأشار البقلي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن الاستهلاك اليومي لهذه المشروبات يؤدي إلى جفاف البشرة وفقدان النضارة الطبيعية، حتى عند النساء اللواتي يحرصن على استخدام كريمات ترطيب باهظة الثمن.

نصائح لتجنب الشيخوخة المبكرة

خبراء التغذية والجمال قدموا مجموعة من الحلول العملية التي يمكن للمرأة اتباعها دون التخلي عن طقوسها الصباحية:

تخفيف السكر: استبدال المشروبات المحلاة بالماء أو القهوةالشاي بدون سكر أو مع مُحليات طبيعية منخفضة السعرات.

الترطيب الداخلي: شرب 8 أكواب من الماء يوميًا يساعد على الحفاظ على مرونة الجلد ويقلل من آثار الكافيين.

الشاي الأخضر أو الأعشاب الطبيعية: تحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد على مقاومة الجذور الحرة وتأخير التجاعيد.

الكريمات الواقية من الشمس: حتى لو كانت البشرة تبدو صحية، التعرض للشمس يضاعف الضرر الناتج عن المشروبات الغنية بالسكر والكافيين.

ربط العادات اليومية بالصحة العامة

لا يقتصر تأثير هذه المشروبات على البشرة فقط، بل يؤثر على الصحة العامة أيضًا. تناول مشروبات عالية السكر يوميًا مرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ:

مرض السكري من النوع الثاني