تُعد شريحة اللحم الستيك من أشهر الأطباق العالمية التي يقبل عليها الكثيرون، ومع زيادة البحث عن طرق إعدادها في المنزل.

يؤكد خبراء الطهي أن تحضير ستيك مثالي لا يحتاج إلى مكونات معقدة، بل يعتمد على اختيار اللحم الجيد والالتزام بخطوات دقيقة.

مقادير تحضير شريحة لحم ستيك مثالية

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة لحم بقري سميكة بوزن يتراوح بين 250 إلى 300 جرام

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

نصف ملعقة صغيرة ملح خشن

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج

فص ثوم مهروس اختياري

ملعقة صغيرة زبدة اختياري

عود إكليل الجبل أو الزعتر الطازج اختياري

تحضير اللحم قبل الطهي

يُنصح بإخراج شريحة اللحم من الثلاجة وتركها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة. بعد ذلك يتم تجفيفها جيدًا باستخدام مناديل المطبخ، لأن الرطوبة الزائدة تمنع تكوين القشرة الذهبية المطلوبة أثناء الطهي.

طريقة تتبيل الستيك

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

يتم دهن شريحة اللحم بزيت الزيتون ثم رش الملح والفلفل الأسود على الجانبين قبل الطهي مباشرة، ويؤكد الطهاة أن التتبيل البسيط هو السر الحقيقي للحفاظ على نكهة اللحم الأصلية دون طغيان التوابل.

خطوات طهي شريحة اللحم الستيك

يتم تسخين مقلاة ثقيلة على نار عالية حتى تصبح ساخنة جدًا، ثم توضع شريحة اللحم دون تحريك لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق. بعد ذلك تُقلب الشريحة على الجانب الآخر وتُترك نفس المدة حسب درجة الاستواء المرغوبة. يمكن إضافة الزبدة والثوم وإكليل الجبل في الدقائق الأخيرة لتعزيز النكهة.

درجات استواء الستيك

الستيك النادر يحتاج إلى طهي قصير مع لون وردي واضح من الداخل، أما المتوسط فيحافظ على العصارة مع لون وردي فاتح، بينما التام يكون أكثر جفافًا نسبيًا. يفضل الكثيرون الاستواء المتوسط لاعتداله في الطعم والقيمة الغذائية.

راحة اللحم بعد الطهي

من الخطوات المهمة ترك شريحة اللحم ترتاح لمدة خمس دقائق بعد رفعها من النار قبل التقطيع، حتى تحتفظ بالعصارة وتصبح أكثر طراوة.

فوائد غذائية لشريحة اللحم

تحتوي شريحة اللحم على البروتين عالي الجودة، بالإضافة إلى الحديد والزنك وفيتامين ب12، وهي عناصر ضرورية لصحة العضلات وزيادة الطاقة ودعم الجهاز المناعي عند تناولها باعتدال.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

يحذر خبراء الطهي من غسل اللحم بالماء أو الطهي على نار منخفضة أو تقليب الستيك أكثر من مرة، لأن هذه الأخطاء تؤثر على الطعم والقوام النهائي.

ستيك المطاعم في بيتك

بات بإمكان ربات البيوت تحضير شريحة لحم ستيك تنافس المطاعم بسهولة، باستخدام مقادير بسيطة وخطوات مدروسة تمنح نتيجة مميزة ومذاقًا غنيًا.