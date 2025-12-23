قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

أسماء عبد الحفيظ

تُعد شريحة اللحم الستيك من أشهر الأطباق العالمية التي يقبل عليها الكثيرون، ومع زيادة البحث عن طرق إعدادها في المنزل.

يؤكد خبراء الطهي أن تحضير ستيك مثالي لا يحتاج إلى مكونات معقدة، بل يعتمد على اختيار اللحم الجيد والالتزام بخطوات دقيقة.

مقادير تحضير شريحة لحم ستيك مثالية

  • شريحة لحم بقري سميكة بوزن يتراوح بين 250 إلى 300 جرام
  • ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي
  • نصف ملعقة صغيرة ملح خشن
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج
  • فص ثوم مهروس اختياري
  • ملعقة صغيرة زبدة اختياري
  • عود إكليل الجبل أو الزعتر الطازج اختياري

 

تحضير اللحم قبل الطهي

يُنصح بإخراج شريحة اللحم من الثلاجة وتركها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة. بعد ذلك يتم تجفيفها جيدًا باستخدام مناديل المطبخ، لأن الرطوبة الزائدة تمنع تكوين القشرة الذهبية المطلوبة أثناء الطهي.

طريقة تتبيل الستيك

يتم دهن شريحة اللحم بزيت الزيتون ثم رش الملح والفلفل الأسود على الجانبين قبل الطهي مباشرة، ويؤكد الطهاة أن التتبيل البسيط هو السر الحقيقي للحفاظ على نكهة اللحم الأصلية دون طغيان التوابل.

خطوات طهي شريحة اللحم الستيك

يتم تسخين مقلاة ثقيلة على نار عالية حتى تصبح ساخنة جدًا، ثم توضع شريحة اللحم دون تحريك لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق. بعد ذلك تُقلب الشريحة على الجانب الآخر وتُترك نفس المدة حسب درجة الاستواء المرغوبة. يمكن إضافة الزبدة والثوم وإكليل الجبل في الدقائق الأخيرة لتعزيز النكهة.

درجات استواء الستيك

الستيك النادر يحتاج إلى طهي قصير مع لون وردي واضح من الداخل، أما المتوسط فيحافظ على العصارة مع لون وردي فاتح، بينما التام يكون أكثر جفافًا نسبيًا. يفضل الكثيرون الاستواء المتوسط لاعتداله في الطعم والقيمة الغذائية.

راحة اللحم بعد الطهي

من الخطوات المهمة ترك شريحة اللحم ترتاح لمدة خمس دقائق بعد رفعها من النار قبل التقطيع، حتى تحتفظ بالعصارة وتصبح أكثر طراوة.

فوائد غذائية لشريحة اللحم

تحتوي شريحة اللحم على البروتين عالي الجودة، بالإضافة إلى الحديد والزنك وفيتامين ب12، وهي عناصر ضرورية لصحة العضلات وزيادة الطاقة ودعم الجهاز المناعي عند تناولها باعتدال.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

يحذر خبراء الطهي من غسل اللحم بالماء أو الطهي على نار منخفضة أو تقليب الستيك أكثر من مرة، لأن هذه الأخطاء تؤثر على الطعم والقوام النهائي.

ستيك المطاعم في بيتك

بات بإمكان ربات البيوت تحضير شريحة لحم ستيك تنافس المطاعم بسهولة، باستخدام مقادير بسيطة وخطوات مدروسة تمنح نتيجة مميزة ومذاقًا غنيًا.

