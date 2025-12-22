علامات أنيميا نقص الحديد وطرق علاجها وأسبابها

أنيميا نقص الحديد هي النوع الأكثر شيوعًا من فقر الدم، ونقدم لك فى هذا التقرير العلامات والأعراض التي تدل على الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد وفقا لموقع DailyMedicalinfo.



الأعراض التي تدل على الإصابة بفقر الدم



-التعب ونقص الطاقة.

-ضيق التنفس.

-زيادة نبضات القلب بشكل ملحوظ (خفقان القلب).

-شحوب البشرة.

-الصداع.





كما أن هناك أعراض أقل شيوعًا لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد وتشمل:





-طنين الاذن.

-طعم غريب للطعام.

-الشعور بالحكة.

-ألم في اللسان.

-تساقط الشعر.

-الرغبة في تناول مواد غير غذائية، مثل الورق أو الثلج.

-صعوبة البلع.

-تقرحات مؤلمة مفتوحة في زوايا الفم.

-تغيرات في شكل الأظافر، مثل الأظافر على شكل ملعقة (تقعر الأظافر).

-متلازمة تململ الساقين.



علاج أنيميا نقص الحديد تكون بعلاج السبب، كما قد يوصي الطبيب بـ أقراص الحديد لتعويض الحديد المفقود من الجسم، وغالباً ما يتم تناولها لمدة 6 أشهر تقريبًا، ويساعد شرب عصير البرتقال بعد تناول القرص الجسم على امتصاص الحديد.





كما ينصح الأطباء بتناول الطعام الغني بالحديد مثل:





-الخضروات الورقية الخضراء الداكنة مثل الجرجير والكرنب المجعد.

-الحبوب والخبز المدعم والمحتوي على كمية إضافية من الحديد.

-اللحوم.

-الفواكه المجففة مثل المشمش والخوخ والزبيب.

البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس.