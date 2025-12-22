قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
"إسراء" عروس الجنة ضحية لقمة العيش.. خرجت للعمل من أجل 150 جنيها وعادت جثة لأسرتها
بالصور

علامات أنيميا نقص الحديد وطرق علاجها وأسبابها

رنا عصمت

أنيميا نقص الحديد هي النوع الأكثر شيوعًا من فقر الدم، ونقدم لك فى هذا التقرير العلامات والأعراض التي تدل على الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد وفقا لموقع DailyMedicalinfo.


الأعراض التي تدل على الإصابة بفقر الدم 


-التعب ونقص الطاقة.
-ضيق التنفس.
-زيادة نبضات القلب بشكل ملحوظ (خفقان القلب).
-شحوب البشرة.
-الصداع.



كما أن هناك أعراض أقل شيوعًا لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد وتشمل:



-طنين الاذن.
-طعم غريب للطعام.
-الشعور بالحكة.
-ألم في اللسان.
-تساقط الشعر.
-الرغبة في تناول مواد غير غذائية، مثل الورق أو الثلج.
-صعوبة البلع.
-تقرحات مؤلمة مفتوحة في زوايا الفم.
-تغيرات في شكل الأظافر، مثل الأظافر على شكل ملعقة (تقعر الأظافر).
-متلازمة تململ الساقين.


علاج أنيميا نقص الحديد تكون بعلاج السبب، كما قد يوصي الطبيب بـ أقراص الحديد لتعويض الحديد المفقود من الجسم، وغالباً ما يتم تناولها لمدة 6 أشهر تقريبًا، ويساعد شرب عصير البرتقال بعد تناول القرص الجسم على امتصاص الحديد.



كما ينصح الأطباء بتناول الطعام الغني بالحديد مثل:



-الخضروات الورقية الخضراء الداكنة مثل الجرجير والكرنب المجعد.
-الحبوب والخبز المدعم والمحتوي على كمية إضافية من الحديد.
-اللحوم.
-الفواكه المجففة مثل المشمش والخوخ والزبيب.
البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس.

