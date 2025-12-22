قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
بالصور

من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

أسماء عبد الحفيظ

كشفت عارضة الأزياء العالمية أنوك ياي، 28 عامًا، يوم الأحد عن معركتها الصحية الصامتة التي استمرت لأكثر من عام، بعد أن خضعت مؤخرًا لـ جراحة دقيقة في الرئتين في أحد المستشفيات الكبرى بنيويورك، وسط دعم واسع من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 

وأفصحت ياي، التي تُعد واحدة من أبرز الوجوه في عالم الموضة وعملت على منصات عروض Victoria’s Secret وغيرها من الدور العالمية، عن تفاصيل التحديات الصحية التي واجهتها بصمت في منشور مؤثر على حسابها الرسمي في إنستجرام يوم الجمعة الماضي 19 ديسمبر 2025، قبل أن تعلن نجاح العملية التي أجراها فريق طبي متخصص. 


 أنوك ياي تكشف عن معركة طويلة بلا أعراض واضحة

أوضحت ياي في منشورها أن معاناتها بدأت قبل أكثر من عام بسبب خلل خلقي في الرئتين كان يضغط على القلب تدريجيًا، لكنه لم يسبب لها أعراضًا واضحة في البداية.

 ومع مرور الوقت، لاحظت أعراضًا بدأت بسعال مزمن ثم ألم في الصدر، ثم تطورت إلى نوبات سعال يصاحبها بلع الدم، وصعوبة في التنفس أحيانًا.  

قالت العارضة: ما كان يبدوا مهملاً أو بسيطًا في البداية، بدأ يتفاقم شيئًا فشيئًا، اعتقدت أنني أستطيع العمل والتغلب عليه، لكن جسدي أظهر أنه لا يمكن تجاهل الصحة.

وأضافت أنها حاولت العمل والبحث عن الطبيب المناسب لوقت طويل قبل أن تدرك أنه لا توجد اللحظة المثالية للعلاج، وأن تأجيل العلاج سيؤدي لتدهور الحالة. 
 

أنوك ياي تتعرض لجراحة دقيقة وتقدم في التعافي

شهد منشور ياي صورًا وفيديوهات لها داخل سرير المستشفى بمركز NYU Langone Health بنيويورك، تظهر فيها تقرأ كتبًا وتتلقى الأكسجين بينما يرافقها الطاقم الطبي، معبرة عن امتنانها للحياة وللفريق الذي أجرى لها جراحة روبوتية في الرئتين.

 وهي تقنية طبية متقدمة تتيح إجراء العملية عبر شقوق صغيرة وأدوات روبوتية دقيقة، ما يقلل من المضاعفات ويسرّع من الشفاء النسبي. 
 

وبينت ياي أنها تشعر بتحسن تدريجي بعد الجراحة، وكتبت في منشورها: “بالنسبة للآن أنا في مرحلة التعافي… لكنني سأعود أقوى.

كما تقدمت بالشكر لطبيبها وفريقه على ما وصفته بـ منحها وقتًا إضافيًا في الحياة. 
 

وتشير استشارى القلب والأوعية الدموية الدكتورة أمل محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن الحالات الخلقية التي تؤثر على الرئتين يمكن أن تتفاقم ببطء وتؤثر على وظائف القلب مع مرور الوقت إذا لم تُكتشف مبكرًا، وهو ما أكدته أبحاث طبية متعددة حول الأمراض التنفسية الخفية. 
 

وتعكس مشاركة ياي في هذا السياق أهمية الوعي الصحي حتى مع غياب الأعراض الواضحة، فقد بقيت لفترة طويلة تعمل وتشارك متابعيها في جلسات تصوير وعروض أزياء، بينما كانت تتعامل سرًا مع تحديات جسدية متزايدة.

 أنوك ياي تلقت دعم واسع من الجمهور والزملاء 

تلقت أنوك ياي بعد نشرها للتفاصيل الصحية دعمًا واسعًا من متابعيها وأصدقائها في عالم الموضة، حيث عبّر الكثيرون عن تمنياتهم لها بالشفاء العاجل، مؤكدين أن مشاركة تجربتها الصحية قد تُلهم آخرين يعانون بصمت مثلها. كما تداول البعض مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها وهي تُطمئن جمهورها من المستشفى، مشيرين إلى شجاعتها في مواجهة المرض بشفافية. 
 

رسالة توعية من عارضة الأزياء أنوك ياي

أنوك ياي فى الماضي

و وجهت ياي رسالة واضحة إلى جمهورها في منشورها: لا تنتظر حتى يتفاقم الألم، صحتك أهم من أي موعد أو عمل. وأضافت أن مشاركتها تجربة المرض لا تهدف فقط إلى الإبلاغ عن حالتها الشخصية، بل أيضًا إلى رفع الوعي حول الأمراض الصامتة وأهمية الكشف المبكر والمتابعة الطبية.

ويرى خبراء طبيون أن الأمراض التي تتطور ببطء وقد لا تظهر بأعراض واضحة في البداية، مثل بعض العيوب الخلقية في الرئتين أو الجهاز التنفسي، تتطلب حذرًا واستجابة فورية لأية علامات غير معتادة، حتى لو كانت خفيفة في البداية. 

