قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسمين عبد العزيز: الشهرة تمنعني أخرج مع أي شخص خوفًا من كلام الناس
محسن محيي الدين يكشف خلال ندوة صدى البلد عن دوره في مسلسل “بنج كلي”
مش بس أرض النادي | هشام نصر: ندعو الرئيس السيسي للتدخل لإنقاذ مستقبل 50 مليون زملكاوي
هل كل إنسان له قرين؟.. لديك 3 في الدنيا وأمر واحد يُضعف شيطانك
قصة وفاة فنانة مشهورة بعد منع ابنتها من السفر
ياسمين عبد العزيز في معكم منى الشاذلي: كنت أتمنى أكون مخرجة إعلانات
بـ نصف مليون جنيه .. سعر إطلالة عمرو دياب في حفل الكويت
عمرو أديب: مصر محتاجة أمل وإنتاج جديد يعبر عن الناس
بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده
بعد أزمته .. نجم ليفربول يمدح صلاح : يساعدنا كثيرا
لايبزيج يخسر بثلاثية من يونيون برلين في الدوري الألماني
بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يخسر برباعية من أنجيه في الدوري الفرنسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025.. لا تعاند التغيير

برج الجوزاء
برج الجوزاء
أسماء عبد الحفيظ

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، برج الجوزاء، مولود بين 21 مايو و20 يونيو، يتميز بالذكاء والقدرة على التواصل والتكيف. اليوم يدعوك لاستغلال مهاراتك الاجتماعية والانفتاح على فرص جديدة، خصوصاً في المشاريع الإبداعية والتعلم. طاقتك اليوم عالية وتدعم الانخراط في حوارات مهمة واتخاذ خطوات مهنية محسوبة.

صفات برج الجوزاء

الجوزاء برج هوائي فضولي بطبيعته. ذكي، سريع البديهة، مبدع في الأفكار، ويملك قدرة هائلة على التواصل والربط بين الأمور.

مشاهير برج الجوزاء

أنجلينا جولي – محمد صلاح – جوني ديب – نيكول كيدمان.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني

القمر يمنحك طاقة فكرية قوية اليوم، ويساعدك في إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات. توقع تغييرات مفاجئة في بيئة العمل لكنك قادر على التكيف بسرعة. قد تُفتح أمامك فرصة لعمل جديد أو مشروع مستقل يعتمد على مهاراتك التواصلية.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العلاقة مع الشريك تحتاج وضوحًا. مزاجك المتقلّب قد يفتح بابًا لسوء الفهم، لكن التواصل السريع ينهي أي خلاف. أما العازب، فيجد نفسه اليوم محاطًا بإعجاب من شخصين، وقد يحسم مشاعره تجاه أحدهما.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي

تحتاج إلى تنويع نشاطك البدني لتجنب الملل. المشي السريع أو تمارين HIIT قد تكون خيارًا جيدًا. احرص على شرب كمية كافية من الماء.

برج الجوزاء وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

فترة تحمل اتساعًا في دائرة العلاقات، وتحرّكًا مهنيًا كبيرًا. ستبدأ مرحلة تحسين مالي بفضل مشروع جديد أو شراكة مستجدة.

برج الجوزاء حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

إنفلونزا

إنفلونزا خارقة .. موجة غير مسبوقة ونسخة متحورة من سلالة H3N2 | إيه اللى بيحصل؟

ترشيحاتنا

ضعف مياه الشرب

غدًا .. ضعف المياه بمدينة مسير في كفر الشيخ | اعرف الأسباب والمواعيد

المستشفى العام ارشيفيه

إنقاذ طفلة بعد تناولها أقراص ماريفان بالخطأ في مستشفى دمياط العام

جانب من الحدث

يوم رياضي لطلاب جامعة الوادي الجديد الأهلية

بالصور

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025… طاقة عالية تغيّر مسارك وتفتح لك أبوابًا جديدة

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025..لا تتعجل فى أي خطوة

برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025.. لا تعاند التغيير

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد