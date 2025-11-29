قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثالثة.. جمال الصيرفي رئيسًا لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ
بسبب الفساد..عضوة بالكونجرس تطالب مراجعة مساعدات أمريكا لـ أوكرانيا
ليز ميتشل تكشف أسرار نجاح فرقة بوني آم في زيارتها لمصر.. فيديو
تعليق غير متوقع من الدرديري على أداء ثلاثي الاهلي
هاني النحاس: مصر غيَّرت وجهة نظر برلمانات أوروبا تجاه القضية الفلسطينية
مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
أروى جودة تحتفل بزفافها في أحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن | صور
توروب: غير راضٍ عن نتيجة الأهلي أمام الجيش الملكي
محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ اليوم أصبحت نموذجًا يحتذى في استقطاب السياح
برعاية وزارة الاتصالات.. انتهاء فعاليات أول يوم من تصفيات مسابقة ديجيتوبيا
رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. تعلم الأخذ بلُطف وأن تعطي بسخاء

برج السرطان
برج السرطان
أسماء عبد الحفيظ

برج السرطان حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، برج السرطان معروف بعطائه، لكن الغد يذكّرك بحقيقة منسية: “كما تُعطي الجميع؛ يجب أن تسمح لنفسك بأن تتلقى”، قد تجد نفسك بحاجة إلى دعم أو كلمة طيبة أو حتى استراحة قصيرة، وهذا ليس ضعفًا.

برج السرطان حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الغد يوم مناسب للاعتراف بمشاعرك وعدم التظاهر بالقوة طوال الوقت.

صفات برج السرطان

  • عاطفي وحنون بشكل يفوق جميع الأبراج.
  • يحمي المقربين منه بصدق.
  • حساس جدًا لكنه يخفي ذلك تحت قناع القوة.
  • لديه حدس قوي يجعله يفهم الآخرين قبل أن يتحدثوا.

مشاهير برج السرطان

  • توم هانكس
  • الأميرة ديانا
  • ميريل ستريب
  • نوال الزغبي
  • سيلينا جوميز

جميعهم يمتلكون قلوبًا كبيرة وطاقة عاطفية مؤثرة.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تشعر برغبة في التراجع خطوة للخلف لإعادة ترتيب أفكارك.
هناك أمر تحتاج إلى إعادة تقييمه سواء كان مشروعًا أو شراكة أو حتى أسلوبًا في العمل.
نصيحة الفلك:

  • لا تضغط نفسك.
  • خذ وقتك في الإنجاز.
  • احمِ طاقتك من الأشخاص المرهقين.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

قد تحتاج إلى مساحة تشرح فيها مشاعرك بصدق.
العلاقة الحالية قد تكون بحاجة إلى احتواء عاطفي، أو ربما تحتاج إلى مصارحة طويلة تؤدي لنتيجة مهمة.
أما الأعزب، فقد يلتقي شخصًا يحمل طاقة مريحة بشكل غير متوقع.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

الجسد اليوم يطلب الراحة وربما النوم.
إذا تجاهلت هذا النداء قد تشعر بإجهاد عاطفي.
الفلك ينصحك بـ:

  • التوقف قليلًا.
  • شرب الماء بكثرة.
  • الابتعاد عن الضوضاء.

برج السرطان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

يتوقع العلماء أن تدخل فترة من:

  • الاستشفاء العاطفي.
  • تحسين العلاقات.
  • قرارات أكثر نضجًا.

ستبدأ ترى قيمتك الحقيقية بعيدًا عن دور لمنقذ الذي اعتدت أداءه دائمًا.

برج السرطان حظك اليوم حظك اليوم السبت برج السرطان حظك اليوم السبت برج السرطان حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

ترشيحاتنا

تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالأقصر ونجاح اول عملية داخل المجمع الطبي الدولي

تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالأقصر.. ونجاح أول جراحة بالمجمع الطبي الدولي

توقيع العقد

هيئة الكتاب تتعاقد مع أسرة الراحل الدكتور شكري عيّاد لإصدار مؤلفاته في طبعات جديدة

صورة أرشيفية

بين القانون والدين وعلم النفس| ماذا بعد مطالبة الأزهر بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال؟.. خبراء يعلقون

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك جزء من نضجك

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد