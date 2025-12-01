قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
رشا عوني

مع بداية شهر ديسمبر اليوم ، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجيي مع اقتراب بدء فصل الشتاء رسمياً خلال الشهر الجاري، ومازالت الاجواء الخريفية تسيطر على الاجواء مع وجود فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

نستعرض لكم حالة الطقس اليوم الاثنين ١ ديسمبر ، و درجات الحرارة اليوم الاثنين بحسب خبراء الطقس و هيئة الأرصاد الجوية.. 

حالة الطقس اليوم الاثنين ١ ديسمبر 

بحسب هيئة الأرصاد الجوية،  يشهد اليوم الإثنين 1 ديسمبر ، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

انخفاض درجات الحرارة 

انخفاض الحرارة ٧ درجات 

نشهد اليوم بداية قوية لشهر ديسمبر حيث تنخفض درجات الحرارة مقارنة بشهر نوفمبر الماضى، 7 درجات مئوية وتسجل درجة الحرارة على القاهرة 23 درجة مئوية.

أمطار خفيفة على هذه المناطق 

ومتوقع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، و فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح أحياناً على مناطق من سيوة - السلوم - مطروح ) على فترات متقطعة.

فرص سقوط امطار على هذه المناطق 

سحب منخفضة تسبّب رذاذ

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

استمرار شبورة مائية 

ومن المتوقع أن يشهد الطقس شبورة مائية من (3-9) صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

درجات الحرارة اليوم 

درجات الحرارة اليوم:

القاهرة 23 14

6 أكتوبر 24 12

بنها 23 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 24 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 12

دمياط 22 15

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 12

العريش 23 11

رفح 22 11

رأس سدر 23 12

نخل 23 10

كاترين 21 07

الطور 23 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 27 19

الإسكندرية 22 14

العلمين 21 13

مطروح 21 12

السلوم 20 11

سيوة 21 09

رأس غارب 24 17

الغردقة 26 18

سفاجا 27 18

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 24

حلايب 27 23

أبو رماد 28 23

رأس حدربة 27 24

الفيوم 23 09

بني سويف 22 11

المنيا 23 11

أسيوط 24 10

سوهاج 26 11

قنا 27 14

الأقصر 27 15

أسوان 28 15

الوادي الجديد 24 13

أبوسمبل  19 27

