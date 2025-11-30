الأرصاد تحذر من طقس 3 فجرا.. وتنصح بـ ارتداء الملابس الشتوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3-4) درجات، في طقس اليوم الأحد.

الأرصاد تحذر من طقس 3 فجراً



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اعتباراً من الساعة 3 فجراً وحتى الساعة 9 صباحاً سيكون هناك شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

طقس اليوم

طقس اليوم



وأفادت الهيئة، أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.



أشارت الهيئة، إلى أن درجة الحرارة العظمي اليوم بالقاهرة الكبري 23 درجة مئوية، وتنصح بارتداء الملابس الشتوية خاصة في فترات الليل والصباح الباكر بسبب الأجواء الباردة.



تؤكد توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد مقبلة على ليلة باردة للغاية إذ تقترب بعض المناطق من تسجيل درجات حرارة تلامس الصفر لأول مرة هذا الموسم حيث تنخفض الحرارة في سانت كاترين إلى 7 درجات فقط وهي درجة غير معتادة في هذا التوقيت من الخريف كما تتراجع درجات الحرارة الصغرى في القاهرة بشكل ملحوظ لتسجل أقل من 15 درجة ما يشير إلى تحول جوهري في طبيعة الطقس خلال الأيام المقبلة.



تشهد القاهرة الكبرى تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة حيث تسجل القاهرة الكبرى درجة صغرى تبلغ 16 ودرجة عظمى تبلغ 26 كما تسجل العاصمة الإدارية 15 درجة للصغرى و27 للعظمى بينما تأتي مدينة السادس من أكتوبر بدرجات تتراوح بين 15 و27 درجة فيما تسجل بنها 26 للعظمى و 16 للصغرى وهو ما يعكس تراجعًا عامًا في الحرارة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.