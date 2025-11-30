قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب «كايزر تشيفز» ينتقد تدخلات لاعبي الزمالك وتعمّد إهدار الوقت أمام فريقه.. ماذا قال؟
«بن يوسف» يكشف كواليس تعادل كايزر تشيفز مع الزمالك: مفاجأة محمد صبحي كانت السبب
«الشمعة» و«موت مُفاجئ» يخطفان الأنظار بحضور جماهيري ضخمة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي|شاهد
ربنا يبعد عننا العين .. عودة عصام صاصا لـ جهاد أحمد: «مدتكيش ربع حقك» |صور
بناء على شكاوى .. وزير الرياضة: حل مجلس الإسماعيلي لم يكن قرارًا فرديًا
سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025
سكك حديد مصر تستكمل جهودها لنقل الأشقاء السودانيين.. 33 ألف راكب مستفيد من مشروع «العودة الطوعية»
بعد مواجهة الكونفدرالية.. مدرب كايزر تشيفز يشيد بأفضل نجوم الزمالك
تصريحات نارية من طارق السيد: الانتماء للزمالك ثابت منذ الطفولة والشائعات عن الأهلي «أكاذيب»
توصية من جون إدوارد .. كواليس استبعاد «عواد» من مباراة الزمالك وكايزر تشيفز | فيديو
مدرب كايزر تشيفز: هدف الزمالك من «خطأ تحكيمي» ولابد من تطبيق الفار
مسئول مُقرّب من «بوتين» يُهاجم الغرب بسبب سياسات الهجرة.. ويصفها بـ«الكارثة الحضارية»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تحذر من طقس 3 فجرا.. وتنصح بـ ارتداء الملابس الشتوية

طقس اليوم
طقس اليوم
محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن  انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3-4) درجات، في طقس اليوم الأحد.

الأرصاد تحذر من طقس 3 فجراً


وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اعتباراً من الساعة 3 فجراً وحتى الساعة 9 صباحاً سيكون هناك شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

طقس اليوم

طقس اليوم 


وأفادت الهيئة، أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.


أشارت الهيئة، إلى أن درجة الحرارة العظمي اليوم بالقاهرة الكبري 23 درجة مئوية، وتنصح بارتداء الملابس الشتوية خاصة في فترات الليل والصباح الباكر بسبب الأجواء الباردة.


تؤكد توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد مقبلة على ليلة باردة للغاية إذ تقترب بعض المناطق من تسجيل درجات حرارة تلامس الصفر لأول مرة هذا الموسم حيث تنخفض الحرارة في سانت كاترين إلى 7 درجات فقط وهي درجة غير معتادة في هذا التوقيت من الخريف كما تتراجع درجات الحرارة الصغرى في القاهرة بشكل ملحوظ لتسجل أقل من 15 درجة ما يشير إلى تحول جوهري في طبيعة الطقس خلال الأيام المقبلة.


تشهد القاهرة الكبرى تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة حيث تسجل القاهرة الكبرى درجة صغرى تبلغ 16 ودرجة عظمى تبلغ 26  كما تسجل العاصمة الإدارية 15 درجة للصغرى و27 للعظمى بينما تأتي مدينة السادس من أكتوبر بدرجات تتراوح بين 15  و27 درجة فيما تسجل بنها 26  للعظمى و 16 للصغرى وهو ما يعكس تراجعًا عامًا في الحرارة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

الأرصاد هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية طقس شبورة

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي يعلن مفاجأة كبرى تنتظر المعلمين مطلع العام القادم

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

وزير الأوقاف

ليست حراماً في التلاوة.. وزير الأوقاف: المقامات ليست علماً خاصاً بالموسيقى فقط

الدكتور محمود صديق

محمود صديق: خريجو إعلام الأزهر يحملون شعار الوسطية

رئيس جامعة الأزهر

داود: بناء الإنسان سياسة تنتهجها مصر بقيادة الرئيس السيسي كجزء من المشروع القومي

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

منى زكي

يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

