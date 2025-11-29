قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض أسعار السيارات المستعملة في الأسواق والشعبة تكشف مفاجأة

منار عبد العظيم

شهدت الأسواق المصرية مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السيارات المستعملة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التراجع ومدى استمراريته.

في هذا السياق، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن تحركات سوق السيارات المستعملة تعتمد في الأساس على العرض والطلب، حيث يكون البائع والمشتري هما من يتحكمان في هذه المعادلة.

 

كما أشار إلى أن انخفاض أسعار السيارات الجديدة كان له تأثير كبير على المستعمل. 

ونستعرض من خلال "صدي البلد" العوامل التي أدت إلى انخفاض أسعار السيارات المستعملة، وأثر ذلك على السوق بشكل عام.

تحكم العرض والطلب في سوق السيارات المستعملة

وفقًا لما ذكره خالد سعد، فإن سوق السيارات المستعملة يخضع في الأساس لآلية العرض والطلب، حيث يتحكم كل من البائع والمشتري في تحديد الأسعار بناءً على احتياجاتهم. في هذا السياق، أكد سعد أن لا أحد من الأطراف الخارجية يتدخل في هذه المعادلة، إذ أن السعر يحدده فقط الطلب على السيارة وعرضها في السوق.

 وأشار إلى أن المواقع الإلكترونية ومنصات السوشيال ميديا أصبحت تُسهم بشكل كبير في زيادة الشفافية في الأسعار، حيث يمكن للمشتري التحقق من أسعار السيارات المستعملة بسهولة، مما يقلل من فرص التلاعب بالأسعار من قبل بعض البائعين. 

العوامل المؤثرة في انخفاض أسعار السيارات المستعملة

أحد أبرز الأسباب التي ساهمت في انخفاض أسعار السيارات المستعملة هو تراجع أسعار السيارات الجديدة. 

وعندما تنخفض أسعار السيارات الجديدة، ينعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار السيارات المستعملة، حيث يبدأ العديد من المشتريين في تفضيل شراء السيارات الجديدة بسبب الفارق في الأسعار.

 وهذا يؤدي إلى انخفاض الطلب على السيارات المستعملة، مما يساهم في انخفاض أسعارها.

وأضاف خالد سعد أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر في سوق السيارات المستعملة، مثل حجم العرض في السوق وظروف الاقتصاد العام، بالإضافة إلى تطور تكنولوجيا السيارات، التي تجعل من السيارات القديمة أقل جذبًا للمستهلكين مقارنةً بالنماذج الأحدث.

الوعي الاستهلاكي وتأثيره على السوق

وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين قد زاد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وخاصة مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي. وأصبحت أسعار السيارات المستعملة متاحة بسهولة على الإنترنت، مما يتيح للمشتري مقارنة الأسعار ومعرفة قيمتها السوقية الحقيقية.

الشراء عند الحاجة وليس للاستثمار

ونصح خالد سعد المواطنين بعدم شراء السيارات إلا في حال الحاجة إليها، وليس لمجرد الشراء أو الاستثمار، حيث أن شراء السيارات في ظل ظروف غير الحاجة الفعلية قد يؤدي إلى مزيد من التضخم في الأسعار ويساهم في عدم استقرار السوق.

