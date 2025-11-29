إخماد نيران حريق هائل بمحل كماليات سيارات بالمحلة اثر ماس كهربائي مفاجىء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمحل تجاري للكماليات السيارات بشكل مفاجئ إثر ماس كهربائي مما تسبب في نجاه ثلاث أسر دون اصابات بشرية بعدما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء والسيطرة علي الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

تفاصيل الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اندلاع حريق هائل بمحل بيع كماليات سيارات شهير بمنطقة بسيسه بنطاق دائرة القسم.

الدفع بقوات الإنقاذ



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بقوات الإنقاذ والحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه قبل امتداده للمنازل المجاورة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.